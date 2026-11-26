A poco de celebrar su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dieron una entrevista exclusiva para Vogue Latinoamérica en la que se animaron a hablar de distintos aspectos de su relación. En una charla que combinó confesiones personales, anécdotas y momentos espontáneos, la pareja mostró una faceta más íntima de su vínculo y compartió algunas de sus costumbres cotidianas.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la sección ¿Qué hay dentro del bolso?, en la que ambos mostraron algunos de los productos que llevan en sus neceseres. Mientras recorrían sus pertenencias, la cantante aprovechó para rociar a su novio con una bruma marina y protagonizó un divertido intercambio con el futbolista que terminó revelando cómo se llaman puertas adentro.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron al descubierto los apodos que usan en la intimidad

Todo ocurrió cuando Tini Stoessel le aplicó el producto en el rostro a De Paul. La reacción del jugador del Inter Miami no tardó en llegar y, entre risas, le reclamó: “¡Dale, gorda!”. Lejos de detenerse, la artista justificó su acción con otra expresión cariñosa: “¡Te refresca, pipi!”. De esa manera, la pareja dejó al descubierto dos de los sobrenombres que utilizan en su intimidad.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron al descubierto los apodos que usan en la intimidad

Durante la misma sección, la cantante y el futbolista también mostraron algunas de las fragancias que forman parte de sus elecciones personales. Ella compartió su perfume favorito: Baccarat Rouge 540, de la casa Maison Francis Kurkdjian. Se trata de una fragancia cuyo frasco de 70 mililitros tiene un valor de $1.380.000. É, por su parte, reveló que utiliza Coro, de la casa Xerjoff, cuyo frasco de 100 mililitros cuesta $697.000.

La historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul antes de su casamiento

En la entrevista con Vogue Latinoamérica, la pareja también habló sobre el camino que recorrió hasta llegar a esta nueva etapa. Después de la separación que atravesaron tras el Mundial de Qatar 2022, ambos reconocieron que durante un tiempo no mantuvieron contacto, hasta que volvieron a encontrarse y descubrieron que todavía existía una conexión especial: “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, recordó Tini Stoessel.

La historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul antes de su casamiento

Por su parte, Rodrigo De Paul compartió cómo cambió su mirada sobre la vida desde que está en pareja con la artista: “Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color. Hoy quiero que el fútbol pertenezca a mi vida y no que mi vida pertenezca al fútbol”, expresó. Así, entre anécdotas cotidianas, confesiones y planes a futuro, la pareja transita la cuenta regresiva para dar el próximo paso en su historia de amor.