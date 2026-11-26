En una divertida charla para Vogue Latinoamérica, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel compartieron algunos de los objetos que llevan en sus bolsos y dejaron al descubierto detalles de su intimidad. Entre productos de maquillaje, artículos de cuidado personal y accesorios, hubo un momento que llamó especialmente la atención: cuando la cantante habló de la colección de perfumes del futbolista y lo convenció de mostrar dos de sus fragancias favoritas. Una de ellas, incluso, tiene un precio que supera el millón de pesos.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

El perfume dulce de Rodrigo De Paul: cuánto cuesta el Xerjoff Coro

La pareja participó de la dinámica de abrir sus bolsos frente a cámara y contar qué elementos los acompañan en sus actividades cotidianas. Mientras Tini Stoessel mostró parte de sus productos de belleza, Rodrigo de Paul reconoció que es fanático de los perfumes y que tiene uno en particular con el que se identifica. La artista, entre risas, contó que él suele ser reservado con sus elecciones y que todavía no había revelado públicamente cuáles eran sus favoritos.

En una divertida charla con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul reveló sus perfumes favoritos

La primera fragancia que mostró el futbolista fue Coro, de Xerjoff, una casa italiana de perfumería de nicho fundada en 2007. El perfume pertenece a la colección Vibe y se caracteriza por una combinación de notas frutales, florales y amaderadas. Su presentación también llama la atención por el frasco rojo brillante, con detalles dorados.

“Este es un producto dulce, muy rico. La gente preguntó mucho y nunca lo dije. Pero este, cuando lo compren, me van a amar”, comentó Rodrigo De Paul mientras lo mostraba frente a cámara. En la página oficial de la marca para la Argentina, la presentación de 100 mililitros figura a $542.002. A ese importe pueden sumarse gastos de envío y otros costos asociados a la compra.

Coro, de Xerjoff, uno de los perfumes preferidos de Rodrigo de Paul

Aoud Extraordinaire, el perfume de lujo que Rodrigo usa en ocasiones especiales

El segundo perfume que compartió fue Aoud Extraordinaire, de Roja Parfums, una firma británica especializada en fragancias de lujo. En este caso, el jugador de Inter de Miami fue todavía más enfático al describirlo y aseguró que es uno de sus preferidos. “Esto es lo máximo. Lo uso muy de vez en cuando. Está casi vacío porque yo me pongo mucho perfume. Para mí es el mejor perfume del mundo, de lo que me gusta hoy a mí”, expresó.

La fragancia combina notas frutales y florales con madera de oud, un ingrediente muy valorado en la perfumería. Según el sitio oficial de Roja Parfums, su precio es de 610 libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente $1.279.000.

Aoud Extraordinaire, el perfume que elige Rodrigo de Paul para ocasiones especiales

Así, las dos fragancias que Rodrigo De Paul mostró durante la entrevista superan juntas los $1,8 millones. Una colección de lujo que el futbolista suele mantener en privado y que, esta vez, compartió frente a cámara gracias a la complicidad de Tini Stoessel.