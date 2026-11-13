Así es el playroom de Andrea Bursten: un sillón XL, muebles reciclados y detalles de diseño

Andrea Bursten abrió las puertas de su casa en un recorrido virtual que muestra los rincones favoritos de su hogar. En este proceso de renovación integral, la empresaria presentó a su hija Francesca, quien se encargó personalmente del diseño y de la decoración de cada espacio mediante un destacado trabajo de reciclaje y puesta en valor.

Entre los distintos ambientes que componen la propiedad, el sector destinado a Estéfano (Fefo), el hijo menor de Andrea, acaparó todas las miradas por su propuesta moderna, descontracturada y funcional pensada para el relax.

Andrea Bursten mostró el playroom de su hijo

El nuevo playroom Andrea Bursten con un sillón XL para el confort diario

El sector recreativo del hijo de Andrea Bursten combina comodidad y estética informal a partir de una pieza principal que domina por completo el ambiente. Se trata de un sillón amplio en tono claro de proporciones sumamente generosas, diseñado especialmente para recibir visitas, mirar películas y disfrutar de largos momentos de ocio con total comodidad.

El hijo de Andrea Bursten, Estéfano, en su moderno playroom

La disposición estratégica de este asiento XL prioriza la funcionalidad, logrando un clima relajado donde los chicos pueden instalarse a charlar o descansar durante todo el día. La elección de este tipo de mobiliario responde a una tendencia clara en el diseño de interiores actual, donde el confort y la amplitud se convierten en los verdaderos protagonistas de los espacios juveniles.

El rojo como tendencia y acento de diseño por Andrea Bursten

Para complementar la base neutra del mobiliario, la decoración incorpora pequeños objetos y mesas auxiliares circulares en un vibrante tono rojo que rompen con la monocromía general del ambiente. Lejos de ser un detalle menor, el uso del color rojo se posiciona esta temporada como una de las tendencias más fuertes en el universo de la decoración.

Este tono aporta una dosis justa de energía, vitalidad y un guiño pop muy actual, convirtiéndose en el recurso ideal para dinamizar espacios destinados a los jóvenes sin recargar la vista. Combinado con la neutralidad de los tapizados y las texturas circundantes, el rojo suma carácter y transforma cualquier rincón en un sector con marcada personalidad propia.

Arte contemporáneo y muebles reciclados, los elegidos de Andrea Bursten para su playroom

Las paredes del playroom de Andrea Bursten funcionan como una galería de arte moderno que eleva la categoría visual del sector. Cuadros de gran formato con ilustraciones abstractas y motivos florales en tonos intensos dialogan directamente con los acentos de color del mobiliario.

Andrea Bursten y su hija Francesca mostrando el espacio

Además, toda la intervención refleja el concepto de reutilización y reciclaje que lideró Francesca en la renovación de la casa, logrando integrar piezas recuperadas con un estilo contemporáneo, equilibrando la impronta descontracturada de un cuarto juvenil con la elegancia de una propuesta de decoración sofisticada.

Para Andrea Bursten, este espacio refleja a la perfección la frescura de su hijo y el talento creativo de su hija, consolidando un hogar renovado que conjuga diseño, afecto y modernidad en cada rincón.