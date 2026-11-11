José María Muscari, Zaira Nara y Lucía Celasco coinciden en las alfombras con rayas, la tendencia deco que domina el 2026

En decoración, algunos clásicos encuentran la manera de reinventarse temporada tras temporada. Es el caso de las rayas, un estampado que durante 2026 volvió a ocupar un lugar destacado en el interiorismo, especialmente en alfombras y textiles. Con una impronta que remite al estilo náutico, pero también a una estética contemporánea y gráfica, este recurso se convirtió en una alternativa para sumar personalidad a los ambientes sin necesidad de modificar toda su decoración.

En ese contexto, Zaira Nara, Lucía Celasco y José María Muscari coincidieron en una elección deco que se repite en sus casas: las alfombras con diseños rayados. Aunque cada uno las incorporó en espacios diferentes y con combinaciones de colores propias, los tres apostaron por un elemento capaz de organizar visualmente los ambientes y convertirse en uno de sus principales puntos de atención.

La alfombra rayada aporta contraste, suma dinamismo y ayuda a delimitar el espacio

La alfombra rayada que comparten Zaira Nara y Lucía Celasco

Hace unos meses, Lucía Celasco mostró algunos detalles de la decoración de la casa que comparte con Zaira Nara. Entre los elementos que más llamaron la atención apareció una alfombra de rayas blancas y negras, que se convirtió en protagonista del living.

En el ambiente de la nieta de Susana Giménez, el diseño convive con muebles de líneas simples y una decoración cuidadosamente seleccionada. La combinación de blanco y negro genera un contraste marcado que aporta dinamismo y rompe con la neutralidad del resto del espacio.

Lucía Celasco y Zaira Nara coincidieron en su alfombra rayada

Por su parte, la modelo también incorporó el mismo diseño en su casa, aunque desde una propuesta más despojada. Con un sofá bajo de líneas rectas y una paleta reducida, la alfombra funciona como el principal recurso gráfico del ambiente. Dos maneras diferentes de integrar una misma pieza decorativa.

José María Muscari también eligió las alfombras con rayas para su casa

La tendencia también llegó a los espacios de José María Muscari. El director teatral compartió imágenes de distintos ambientes de su casa y dejó ver cómo incorporó alfombras rayadas en más de un sector de la propiedad.

Uno de ellos es el playroom de su hijo Lucio. En este caso, la alfombra presenta franjas más marcadas en negro y blanco, que aportan un detalle gráfico a un espacio donde también se destaca una planta de gran porte. La combinación permite sumar color sin recargar la decoración.

José María Muscari eligió las alfombras rayadas para el playroom de Lucio y el living comedor

En el living comedor, el artista volvió a apostar por las rayas, esta vez con una alfombra de tonos tierra y negros. El diseño acompaña los muebles de líneas curvas, las mesas bajas y los textiles neutros, y ayuda a delimitar el sector de estar dentro de un ambiente amplio e integrado.

Por qué las alfombras rayadas son tendencia en decoración

Las rayas son uno de esos estampados clásicos que logran renovarse sin perder vigencia. En 2026, recuperaron protagonismo en el interiorismo a través de alfombras, tapizados, ropa de cama y otros textiles. Su atractivo está en la capacidad de aportar movimiento, generar contrastes y ordenar visualmente un ambiente sin necesidad de sumar demasiados elementos decorativos.

Además de su valor estético, la orientación de las líneas puede modificar la percepción de los espacios. Las rayas horizontales ayudan a generar una sensación de mayor amplitud, mientras que las verticales contribuyen a dar una impresión de altura. En las alfombras, también funcionan como un recurso para delimitar sectores, especialmente en livings y ambientes integrados.

José María Muscari también eligió las rayas para las paredes de su casa

Otra de las claves de esta tendencia es su versatilidad. Las combinaciones clásicas de blanco y negro conviven con versiones en azul y blanco, grises, beige y tonos tierra. También permiten jugar con diferentes grosores de líneas y mezclarse con otras texturas, siempre que exista cierta armonía en la paleta general.

Las elecciones de Zaira Nara, Lucía Celasco y José María Muscari muestran cómo un mismo recurso puede adaptarse a distintos estilos de decoración. Desde los contrastes más marcados hasta las propuestas en tonos neutros, las alfombras rayadas volvieron a demostrar que un estampado tradicional puede convertirse en el detalle que define la personalidad de un ambiente.