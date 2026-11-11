Pampita peregrinó a Luján con amigas y lanzó una fuerte declaración sobre el amor: "Si callas, que sea por amor"

Pampita viajó a Luján para participar de la última misa que el papa León XIV celebró en la Argentina. La modelo y conductora, cuyo nombre completo es Carolina Ardohain, estuvo acompañada por un grupo de amigas y registró distintos momentos de la experiencia en sus redes sociales. Entre las publicaciones, difundió una reflexión de san Agustín que coincidió con parte del mensaje pronunciado por el Pontífice ante los fieles.

La presencia de la presentadora en el santuario bonaerense formó parte de una serie de actividades religiosas que siguió durante los últimos días. Desde la llegada del Santo Padre al país, estuvo presente en diferentes encuentros y compartió algunas de sus experiencias con sus seguidores. Esta vez, decidió acercarse a la basílica varias horas antes de la celebración, donde miles de personas aguardaban para presenciar la despedida del líder de la Iglesia católica.

Pampita peregrinó a Luján para presenciar la última misa de León XIV

Pampita llegó a Luján cerca de las tres de la mañana junto a amigas de su círculo cercano. El grupo caminó varias cuadras hasta conseguir un lugar próximo al escenario preparado para la ceremonia. La conductora publicó una fotografía grupal con las torres iluminadas de la basílica de fondo, mientras numerosos peregrinos se acomodaban en los alrededores para esperar el comienzo del encuentro religioso.

La conductora y sus amigas durante la espera nocturna en las inmediaciones de la Basílica de Luján

Con la llegada del día, la modelo continuó registrando diferentes instantes de su recorrido. Entre las imágenes apareció sonriente en las inmediaciones del templo y también posó junto a una figura de la Virgen de Luján. Su devoción volvió a quedar reflejada en las publicaciones, que incluyeron encuentros con otras asistentes y escenas de la multitud congregada en la plaza, donde numerosos fieles aguardaban desde la madrugada.

La misa comenzó a las 10 de la mañana y estuvo marcada por un mensaje de reconciliación dirigido a los argentinos. Durante la homilía, el Pontífice invitó a reconocer las propias faltas y construir un futuro basado en la esperanza, además de destacar la importancia de la solidaridad con quienes atraviesan situaciones difíciles. Su discurso recuperó enseñanzas bíblicas y puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas.

Carolina Ardohain durante su participación en la celebración religiosa de este miércoles.

La reflexión de San Agustín que Pampita compartió desde Luján

Entre los mensajes publicados por Pampita apareció una enseñanza atribuida a san Agustín. "Si callas, calla por amor", comenzaba el fragmento que eligió difundir. A continuación, el texto planteaba que las palabras, las correcciones y el perdón debían surgir de una intención orientada al bien. La reflexión terminaba con una referencia a la importancia de cultivar sentimientos positivos desde el interior, sin mencionar situaciones personales ni señalar a ningún destinatario.

La elección de ese pasaje coincidió con una de las referencias religiosas utilizadas por León XIV durante la ceremonia. Hacia el final de su homilía, el Papa citó al mismo autor, aunque recurrió a la expresión "si gritas" en lugar de "si hablas", presente en la versión difundida por la presentadora. El mensaje formó parte de una invitación a transmitir la fe mediante las acciones y a promover la caridad, después de desarrollar conceptos vinculados con la reconciliación y la comunión.

La multitud que participó de la misa de León XIV en la Basílica de Luján.

La participación de la conductora tiene un antecedente reciente. El pasado 3 de octubre se sumó a la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján, que este año estuvo marcada por las lluvias y las dificultades del recorrido. Antes de comenzar la caminata, mostró cómo se protegía los pies para evitar ampollas, mientras se preparaba para avanzar junto a otras mujeres. A lo largo del trayecto, registró el estado de las calles y el esfuerzo de quienes continuaron bajo el agua.

Su interés por la llegada del Santo Padre también había quedado expuesto el domingo 8 de noviembre, cuando asistió al Aeroparque Jorge Newbery junto a su hija Ana García Moritán y dos amigas. Desde las inmediaciones de la terminal aérea presenció el arribo del avión procedente de Uruguay. Al día siguiente, participó de la misa realizada en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde pudo observar de cerca el paso del papamóvil y registró parte del encuentro.

La modelo se fotografió con otras asistentes durante su paso por Luján, el 11 de noviembre.

La celebración de este miércoles marcó el cierre de la estadía de León XIV en territorio argentino, antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú. Para Pampita, fue el tercer encuentro religioso vinculado directamente con la presencia del Pontífice en apenas cuatro días, después de haber seguido su llegada al aeropuerto y la ceremonia en Palermo. Su participación en Luján se sumó así a una tradición que mantiene desde hace años y que había retomado en octubre, durante la peregrinación realizada bajo la lluvia.