Azul Giordano mostró el día de shopping con su abuela, Cris Morena, en Los Ángeles: “No dábamos más”

Azul Giordano disfrutó de un plan único junto a Cris Morena en una de las ciudades más emblemáticas de California. Lo que comenzó como una recorrida por distintos locales terminó convirtiéndose en una extensa actividad compartida, marcada por el tiempo en familia y por una agenda que combinó compras, recorridos urbanos y algunos momentos de descanso entre parada y parada.

El día de shopping de Azul Giordano con su abuela, Cris Morena, en Los Ángeles

Azul Giordano compartió una serie de imágenes que retrataron una jornada muy especial junto a su abuela, Cris Morena, en Los Ángeles. A través de una publicación en TikTok, la joven mostró distintos momentos de una salida dedicada a recorrer tiendas, descubrir nuevas prendas y disfrutar de tiempo juntas en una de las ciudades que forma parte de su presente.

Cris Morena y Azul Giordano en su día de abuela y nieta

Las fotos que publicó la joven mostraron que su salida comenzó temprano por la mañana, cuando ambas se dirigieron a un shopping en la zona, con la intención de dedicar varias horas a las compras. Desde el inicio, la jornada estuvo marcada por un recorrido intenso por distintos locales, donde fueron observando colecciones, probándose ropa y seleccionando diferentes artículos. El posteo en redes reflejó una dinámica relajada y constante entre abuela y nieta.

Durante el paseo, Azul Giordano y Cris Morena visitaron algunas de las marcas más populares entre los amantes de la moda urbana. Entre percheros, probadores y exhibidores, fueron sumando prendas y accesorios que despertaron su interés. A medida que pasaban las horas, las bolsas comenzaron a multiplicarse, convirtiéndose en una de las postales más repetidas del recorrido.

Cris Morena y Azul Giordano en su día de abuela y nieta

La cantidad de compras realizadas llevó incluso a que incorporaran una solución práctica para trasladar todo lo adquirido: “Trajimos una carry-on”. En varias imágenes se pudo observar una pequeña valija utilizada para guardar parte de los artículos que iban seleccionando durante la jornada. Ese detalle terminó convirtiéndose en uno de los elementos que más destacaron sus seguidores en comentarios, destacando la cantidad de locales que visitaron.

El cierre único a la jornada de Cris Morena y Azul Giordano en Los Ángeles

El posteo que realizó Azul Giordano mostró que con el correr de las horas el cansancio comenzó a hacerse notar. Las imágenes reflejaron momentos más relajados en los que tanto la joven como Cris Morena buscaron recuperar energías antes de continuar con el recorrido. Lejos de interrumpir la experiencia, esas pausas, entre brunchs y desayunos, formaron parte natural de una jornada que se había desarrollado a un ritmo constante desde la mañana.

Cris Morena y Azul Giordano en su día de abuela y nieta

Uno de los momentos registrados por la joven reflejó precisamente esa necesidad de descanso. Luego de varias horas recorriendo tiendas y cargando compras, aparecieron escenas más espontáneas vinculadas a los intervalos que ambas realizaron para retomar fuerzas. Entre bebidas, momentos de descanso y algunas fotografías informales, el paseo continuó manteniendo las mismas ganas con las que empezaron, mostrándolas felices con varias bolsas.

Cris Morena y Azul Giordano en su día de abuela y nieta

Las imágenes también permitieron observar la relación cercana que mantienen abuela y nieta. A lo largo de toda la publicación, Azul Giordano y Cris Morena aparecieron compartiendo diferentes instantes del recorrido, desde las decisiones vinculadas a las compras hasta los momentos de descanso entre brunchs y sushis. El cierre tuvo lugar junto a la costa californiana, donde la joven mostró fotos del atardecer, el mar y el muelle.

Cris Morena y Azul Giordano en su día de abuela y nieta

Azul Giordano compartió junto a Cris Morena una extensa jornada en Los Ángeles que estuvo dedicada a recorrer distintos locales, descubrir nuevas prendas y disfrutar de una actividad en familia durante varias horas. Desde la mañana hasta el final de la tarde, ambas realizaron un amplio recorrido, sumando paradas, momentos de descanso y varias compras que marcaron el ritmo del día.

VDV