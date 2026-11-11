De Celeste Cid y Soledad Fandiño a la China Suárez y Marcela Kloosterboer: una por una todas las parejas de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré construyó una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro argentino. Desde sus primeros trabajos como actor hasta convertirse en uno de los galanes más reconocidos de su generación, su carrera estuvo acompañada por un constante interés de la prensa en su vida privada. Sus romances con distintas figuras del espectáculo despertaron curiosidad y, en más de una oportunidad, se convirtieron en protagonistas de los programas de entretenimiento.

Nicolás Cabré, Sofía Savoy y Ailen Bechara

A lo largo de los años, el actor mantuvo relaciones de distinta duración y exposición mediática. Algunas llegaron a proyectos de convivencia y matrimonio, otras tuvieron finales más discretos y también hubo historias que quedaron en el terreno de los rumores. Hoy, casado con Rocío Pardo, el actor atraviesa una nueva etapa personal.

De Celeste Cid y Soledad Fandiño a la China Suárez y Marcela Kloosterboer: los romances más destacados de Nicolás Cabré

Uno de los primeros romances públicos de Nicolás Cabré fue Celeste Cid. La relación comenzó en 2001, cuando ella tenía 17 años y él 21, en un momento en el que ambos ganaban popularidad entre el público juvenil. El noviazgo se extendió durante casi tres años y tuvo una importante exposición mediática, con distintas crisis y reconciliaciones que alimentaban los titulares de la época. Finalmente, se separaron en 2003, poco antes de que la actriz comenzara su relación con Emmanuel Horvilleur.

Nicolás Cabré, Celeste Cid y Soledad Fandiño

En 2008, el actor comenzó una relación con Soledad Fandiño, a quien había conocido durante las grabaciones de la telecomedia Por amor a vos. El vínculo avanzó rápidamente y se convirtió en uno de los más formales de su vida: llegaron a convivir, compraron una propiedad juntos y se comprometieron con planes de casamiento. Sin embargo, después de tres años de relación, anunciaron su separación en 2011, sin brindar demasiadas explicaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar esa decisión.

Otra de las historias que marcó su vida fue la que protagonizó con la China Suárez. El romance se confirmó a comienzos de 2012, después de que ambos compartieran elenco en Los Únicos. En julio de 2013 nació Rufina, la primera y única hija del actor. La pareja se separó apenas cuatro meses después del nacimiento de la niña, aunque con el paso del tiempo consiguió construir un vínculo de respeto y buena relación, especialmente a partir de la crianza compartida.

Nicolás Cabré, Marcela Kloosterboer y la China Suárez

Por otro lado, el nombre de Marcela Kloosterboer también estuvo vinculado al actor por un supuesto romance que nunca llegó a concretarse. Los rumores surgieron entre 2002 y 2003, durante las grabaciones de Son Amores, donde compartían muchas horas de trabajo y tenían una gran complicidad. Sin embargo, la actriz aclaró años más tarde que nunca fueron pareja y que siempre los unió una amistad.

Sabrina Carballo, Agustina Cherri y las otras relaciones de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré también tuvo un romance con Sabrina Carballo. Se conocieron a comienzos de 2000 en los pasillos de los canales de televisión, cuando ella formaba parte del elenco de Verano del '98 y él comenzaba a consolidar su popularidad. El noviazgo duró aproximadamente dos años y transcurrió con bastante discreción. Más tarde, el actor inició una relación con Agustina Cherri, con quien compartía elenco en Son Amores. Aunque ambos se conocían desde la infancia, el romance surgió en 2003, durante las grabaciones de la ficción. Estuvieron juntos alrededor de un año y mantuvieron un perfil reservado, incluso después de su separación.

Nicolás Cabré, Romina Gaetani y Josefina Silveyra

Nicolás Cabré, Eugenia Tobal y Laurita Fernández

En 2005, Nicolás Cabré comenzó una relación con Florencia Torrente, hija de Araceli González. El noviazgo se extendió durante tres años y se caracterizó por el bajo perfil que ambos mantuvieron, lejos de los escándalos mediáticos. Sin embargo, la separación llegó en 2008, en medio de versiones de infidelidad que marcaron el final del vínculo. En 2011, el actor se casó por civil con Eugenia Tobal, a quien había conocido en las grabaciones de Los Únicos. La pareja había comenzado su relación ese mismo año, pero atravesó un momento muy difícil tras la pérdida de un embarazo en septiembre. Meses después se separaron y el divorcio se concretó a principios de 2012, en medio de una fuerte repercusión mediática.

Nicolás Cabré, Flor Torrente y Rocío Girao Díaz

De Sofía Savoy a Rocío Pardo: los romances más recientes de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré tuvo un breve romance con Sofía Savoy, bailarina del staff de ShowMatch. La relación salió a la luz en 2014, cuando Marcelo Tinelli hizo referencia al vínculo durante su programa. Aunque el actor intentó mantener la historia lejos de las cámaras, el noviazgo terminó disolviéndose antes de finalizar ese año. Más adelante, entre 2016 y 2018, estuvo en pareja con Josefina Silveyra, cantante e hija de Graciela Stefani. Se conocieron a través de amigos en común y construyeron una relación de bajo perfil, durante la cual ella también desarrolló un vínculo cercano con Rufina. En 2018, el actor volvió a apostar al amor con Laurita Fernández, a quien conoció mientras protagonizaban la obra teatral Sugar. La relación incluyó convivencia, varias crisis y reconciliaciones, hasta que finalmente confirmaron su separación definitiva a fines de 2021.

Nicolás Cabré, Sabrina Carballo y Agustina Cherri

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Su historia con Rocío Pardo comenzó durante la temporada teatral de verano de 2024 en Villa Carlos Paz. La actriz inició una relación con Nicolás Cabré y, con el tiempo, ambos consolidaron un proyecto familiar junto a Rufina. Además de compartir su vida personal, también encontraron un espacio en común en el ámbito profesional y trabajaron juntos en proyectos teatrales como directores. Después de casi dos años de noviazgo, decidieron casarse. La ceremonia civil se realizó el 3 de diciembre de 2025 y, días más tarde, celebraron con una fiesta íntima en una estancia de Córdoba, rodeados de sus seres queridos. Así, la productora se convirtió en la actual esposa del actor y en protagonista de una nueva etapa en su vida.