Dolores Fonzi: "Nuestros hijos, nuestros padres son el reflejo de lo que somos también. Y eso a veces da miedo"

Dolores Fonzi habló sobre uno de los ejes centrales de la ficción "Mis muertos tristes", que protagoniza junto a Mercedes Morán en Netflix, y compartió una profunda reflexión personal sobre los lazos familiares. Además, brindó detalles sobre su papel en la historia.

Dolores Fonzi habló sobre el vínculo entre madres e hijos: "Hay un conocimiento del otro"

Dolores Fonzi atraviesa un nuevo desafío profesional como protagonista de Mis muertos tristes, la serie de suspenso que comparte con Mercedes Morán y que llegó a Netflix. La ficción, dirigida por el chileno Pablo Larraín y basada en los cuentos de Mariana Enríquez, explora el universo de lo sobrenatural a través de una historia en la que los vínculos familiares, los secretos y los miedos más profundos tienen un papel central.

Dolores Fonzi

En plena promoción, Dolores Fonzi brindó una entrevista a la revista OHLALÁ! y se refirió a uno de los ejes más interesantes de la trama: la maternidad y la particular relación que se construye entre madres e hijas. Desde su mirada, la historia propone una reflexión sobre esos lazos tan cercanos que permiten conocer al otro en profundidad, pero que también pueden generar cierta inquietud por la dificultad de establecer límites y preservar la propia intimidad. "Hay un conocimiento del otro que es tan, tan en los huesos, tan desde adentro, tan entrañable que el miedo o lo terrorífico es esa cercanía", expresó Dolores Fonzi al analizar la dinámica que atraviesa la ficción.

Dolores Fonzi

Para Dolores Fonzi, uno de los aspectos más inquietantes de estos vínculos aparece cuando la intimidad es tan profunda que parece imposible ocultar lo que sucede en el interior de cada uno. En ese sentido, hizo referencia a la experiencia de sentirse observada y comprendida por sus hijos, incluso en aquellos momentos en los que uno intenta resguardar sus emociones.

"Saber que mi hija me ve, me mira y sabe lo que me pasa y te lo dice te da la sensación de que no te podés proteger de nada con esos vínculos tan íntimos", reflexionó. Durante la entrevista, Dolores Fonzi también compartió una reflexión sobre la manera en que los vínculos familiares funcionan como espejos de nuestra propia identidad. "Nuestros hijos, nuestros padres son los reflejos de lo que somos también. Y eso a veces da miedo", concluyó.

De esta manera, Dolores Fonzi trasladó parte de la temática de la serie a una experiencia universal de la maternidad: la conexión emocional que se establece entre padres e hijos y la manera en que esa cercanía puede resultar tan conmovedora como desafiante.

Dolores Fonzi contó cómo es su personaje en la serie “Mis muertos tristes”

En la ficción, Dolores Fonzi interpreta a Carolina, una mujer que debe enfrentarse a una situación que involucra directamente a su madre y a una capacidad que no termina de comprender. El personaje de Mercedes Morán ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de la historia, ya que su relación con lo sobrenatural atraviesa también la dinámica familiar.

Al hablar sobre la construcción de su papel, la artista explicó que Carolina intenta entender aquello que le sucede a su mamá, aunque no siempre logra encontrar una explicación. "Carolina, mi personaje, no comprende del todo eso que le sucede a la madre y trata de ver ese don, o sea, lo vive como puede", contó.

Dolores Fonzi y Mercedes Morán en Mis muertos tristes, serie de Netflix

Esa dificultad para comprender lo que ocurre no significa que exista un distanciamiento afectivo entre ambas. Por el contrario, explica que Carolina siente una profunda admiración por su madre y busca permanecer cerca de ella, incluso cuando aquello que la rodea resulta extraño o difícil de procesar. En ese vínculo conviven el amor, la admiración, la incertidumbre y también el temor a descubrir aspectos del otro que pueden modificar la manera en que lo conocemos. La serie pone así el foco en una relación familiar estrecha, en la que las protagonistas deben aprender a convivir con aquello que no pueden controlar ni explicar completamente.