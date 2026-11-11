Juliana Awada abrió las puertas de su living y confirmó la tendencia en decoración que dominará el 2027

Juliana Awada volvió a compartir un rincón de su hogar y dejó al descubierto una de las tendencias que se perfilan como protagonistas del interiorismo en 2027. La empresaria y ex primera dama argentina publicó una historia en Instagram donde se aprecia parte de su living, ambientado con tonos marrones, materiales naturales y muebles de diseño que reflejan el renovado interés por los espacios cálidos y las superficies con textura.

Reconocida por su gusto por la arquitectura y el diseño de interiores, suele enseñar pequeños sectores de sus residencias, en los que conviven piezas contemporáneas con elementos artesanales. En esta oportunidad, una escena junto a un amplio ventanal permitió apreciar el protagonismo del marrón chocolate, una tonalidad que recupera terreno frente a los grises fríos que predominaron durante los últimos años. La publicación dejó ver cómo incorporó esta gama sin modificar la base luminosa del ambiente.

Así es el living de Juliana Awada: marrón chocolate y materiales naturales

Juliana Awada eligió una paleta que combina chocolate, camel y beige, distribuida principalmente entre los almohadones y otros accesorios textiles. Los sofás de tapizado crudo aportan claridad, al tiempo que los detalles oscuros introducen profundidad sin sobrecargar el conjunto. En primer plano sobresale una mesa ratona de madera maciza, con vetas pronunciadas y contornos irregulares, sobre la que colocó una bandeja rectangular con una cafetera de émbolo y una taza de doble vidrio.

Juliana Awada mostró su living con almohadones marrones, tapizados claros y abundante luz natural.

Uno de los aspectos distintivos es la combinación de acabados lisos con piezas de apariencia artesanal, un recurso que aporta interés visual a las ambientaciones neutras. La suavidad de los asientos contrasta con el relieve de la mesa central, cuya terminación deja expuestas las irregularidades propias de la materia prima. Hacia uno de los laterales aparece una escultura vertical tallada, acompañada por pequeñas lámparas y objetos decorativos que incorporan diferentes alturas sin saturar la composición.

La relación con el exterior cumple un papel fundamental en esta elección estética. Los grandes ventanales favorecen el ingreso de iluminación natural y enmarcan las vistas hacia un jardín de vegetación abundante, cuyos verdes intensos complementan las tonalidades terrosas. Desde una perspectiva arquitectónica, las aberturas generan continuidad visual entre la sala de estar y el paisaje, un efecto que ayuda a equilibrar los matices profundos y permite apreciar las características de cada elemento.

Esta preferencia por las materias primas nobles ya había aparecido en otras publicaciones de la empresaria. En uno de los sectores destinados al descanso y la lectura, un sillón de estructura visible compartía espacio con una biblioteca negra y un tronco utilizado como mesa auxiliar. Sobre este último descansaba una lámpara naranja de inspiración retro, que aportaba un acento vibrante, junto a libros y flores blancas. Aquella ambientación anticipaba la convivencia entre mobiliario rústico y accesorios contemporáneos que vuelve a reconocerse en la imagen reciente.

Uno de los espacios que compartió anteriormente, con mobiliario rústico y una lámpara naranja de inspiración retro.

Por qué el marrón será protagonista de la decoración en 2027

El ambiente que mostró Juliana Awada coincide con la recuperación de los colores tierra dentro de las tendencias internacionales de interiorismo. La firma británica de pinturas Little Greene eligió "Marle", un marrón cálido de intensidad media, como su color del año 2027, una decisión que refleja el creciente interés por los neutros con mayor profundidad. Esta corriente recupera matices inspirados en la arcilla y el cacao, capaces de integrarse tanto en espacios clásicos como contemporáneos.

Desde el punto de vista decorativo, el atractivo del chocolate reside en su versatilidad para acompañar diferentes estilos. Sobre un sofá blanco roto, los almohadones de esa gama generan contraste; junto a superficies de roble o nogal, refuerzan una estética orgánica. Los tejidos con relieve, las terminaciones mates y las piezas de cerámica permiten introducir variaciones sutiles sin que el resultado sea monótono. Para adoptar esta corriente no hace falta renovar todo el mobiliario: una selección de accesorios puede transformar la percepción cromática de una habitación.

Otro sector del hogar combina fibras vegetales, tapizados neutros y accesorios de diseño.

La clave está en distribuir adecuadamente los tonos y considerar las condiciones lumínicas de cada sector. Las variantes más oscuras funcionan especialmente bien como acentos sobre una base clara, acompañadas por fibras vegetales que aportan calidez. Esta búsqueda puede reconocerse en otro rincón que la ex primera dama había enseñado, con una mesa redonda de mimbre, un sillón gris de respaldo curvo y un almohadón con estampado pata de gallo. Flores blancas y una lámpara de pantalla abovedada completaban aquella composición.

Con su reciente publicación, Juliana Awada volvió a poner el marrón chocolate en el centro de sus elecciones decorativas, una tonalidad cuya presencia se proyecta hacia 2027. Su living muestra cómo incorporarla mediante intervenciones puntuales: los almohadones aportan intensidad sobre los asientos claros y la madera introduce una textura que dialoga con el verde del jardín. La propuesta demuestra que una renovación visual puede comenzar por los detalles, sin necesidad de reemplazar las piezas principales.