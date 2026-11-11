Entramos al jardín de Mery del Cerro: plantas tropicales, pileta y un rincón para disfrutar en familia

Mery del Cerro volvió a compartir imágenes de su casa en Buenos Aires y esta vez el protagonismo fue para los espacios exteriores. La modelo y actriz dejó ver distintos rincones del jardín, un sector que combina vegetación frondosa, espacios verdes y una pileta, en una propuesta pensada para disfrutar del aire libre junto a su esposo Meme Bouquet y sus dos hijas, Mila y Cala.

Mery del Cerro y Meme Bouquet

Así es el jardín de Mery del Cerro: pileta, deck de madera y plantas tropicales

Uno de los aspectos que más llama la atención del jardín de Mery del Cerro es la presencia de plantas de gran porte y hojas amplias, que generan una estética tropical. En distintas imágenes que compartió en sus redes sociales se observa una vegetación con grandes hojas verdes que enmarcan los espacios exteriores y aportan profundidad visual.

Este tipo de paisajismo gana cada vez más protagonismo en los proyectos de exterior. La tendencia deja de poner el foco exclusivamente en las flores y apuesta por el follaje como elemento decorativo. Las hojas de distintos tamaños, formas y texturas permiten construir composiciones atractivas durante todo el año, incluso cuando no hay floración. Según los especialistas, el verde intenso y las especies de hojas monumentales se convirtieron en protagonistas del diseño contemporáneo.

Las plantas tropicales son las protagonistas del espacio exterior de la casa de la modelo

Además de su valor ornamental, la vegetación abundante puede aportar beneficios concretos. Cuando se distribuye estratégicamente, ayuda a generar sectores de sombra, filtrar la luz solar y crear mayor privacidad respecto del entorno. También contribuye a regular la temperatura en determinados sectores del jardín y a construir una sensación de refugio natural.

Otro de los protagonistas del exterior es la pileta, acompañada por un deck de madera que funciona como solárium y espacio de descanso. La plataforma permite delimitar el sector de agua y crear una superficie de transición entre la piscina y el parque, con lugar para instalar reposeras o simplemente disfrutar del sol.

El sector de la pileta cuenta con un deck de madera que funciona como solárium y espacio de descanso

La madera es uno de los materiales más elegidos para este tipo de espacios porque aporta calidez visual y contrasta con el verde de las plantas y el azul del agua. También permite generar continuidad entre distintos sectores del exterior y darle una impronta más natural al conjunto.

El parque de Mery del Cerro y Meme Bouquet también tiene un sector de juegos

El jardín no está pensado únicamente para el descanso. En un video que compartió este miércoles 11 de noviembre, Mery del Cerro mostró un arco de fútbol instalado sobre el césped, donde se puede ver a Mila, una de sus hijas, jugando a la pelota. El amplio parque permite incorporar actividades recreativas y suma un espacio destinado al entretenimiento de los más chicos.

En otras publicaciones, la actriz también dejó ver momentos familiares junto a sus hijas, Mila y Cala, en el exterior de la propiedad. Así, el jardín de Mery del Cerro y Meme Bouquet combina distintas funciones: un sector de pileta y solárium, una propuesta paisajística de inspiración tropical y un amplio espacio verde para compartir en familia.