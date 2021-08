Así es el refugio de soltero de Benjamín Vicuña: pileta interna y decoración moderna

Tras su comentada separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña volvió a su departamento de soltero, según comentó Pía Shaw en “Los Ángeles de la mañana”.

En este inmueble recibe a sus hijos los fines de semana y rearma su vida en soledad, rodeado de comodidades en el corazón de Palermo.

El espacioso departamento donde vive Vicuña, en pleno barrio de Palermo, tiene pileta, jardines y decoración minimalista.

El duplex donde se instaló Vicuña cuenta con pileta interna, grandes jardines y decoración minimalista. Este fue, además, su primer departamento en Buenos Aires cuando llegó al país para comenzar una relación formal con Carolina Pampita Ardohain.

Benjamín Vicuña se habría arrepentido de la separación

Según comentaron en “Intrusos”, el actor chileno no estaría del todo convencido con la ruptura y el modo en que la comunicó. Cabe destacar que fue Benjamín Vicuña quien anunció la noticia en Instagram sin consultarlo con la China Suárez.

“El fin de semana estuvimos pendientes de la separación más rara del año. rara porque Vicuña blanqueó, algo que nunca hace, su separación en un comunicado en redes. Además, él blanquea y la China se entera que está separada por esa comunicación. Después, se muestra fría, tranquila, muy en la suya”, comenzó contando Rodrigo Lussich.

“La información que me llegó es que Vicuña está arrepentido del posteo del viernes a la mañana. Él considera que fue un arrebato, que se le cruzó un cable y puso en Instagram algo que no hubiera publicado nunca. Analizando en frío, habla de un Vicuña irreconocible, indirecto e impoluto. En especial por su propia mujer, que no puede creer que blanquee una separación que no estaba tan blanqueada. No está dicha la última palabra…”, concluyó el periodista, dando a entender que nada es definitivo cuando se trata de esta pareja.