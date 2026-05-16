Así es la habitación de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe: cuna estilo Montessori, paredes estampadas y muebles minimalistas

Desde que nació Amanda, la vida de Maca Rinaldi y Fede Hoppe gira en torno al bienestar y el confort de la pequeña. Es por ello que pensaron en crear una habitación adaptada a sus necesidades, aunque no resignaron estilo ni mucho menos funcionalidad. A través de las redes sociales de la bailarina se puede ver un espacio creado desde un estilo minimalista con tonos claros y detalles grises que lo hacen soñado.

La habitación de Amanda, la hija de Fede Hoppe y Macarena Rinaldi

Hace más de un año y cuatro meses, Maca Rinaldi y Fede Hoppe viven el sueño de convertirse en padres y no dudan ni un segundo en mostrar cada momento familiar en sus respectivas cuentas de Instagram. Además de los viajes que realizan los tres y las actividades cotidianas -como jugar en la plaza-, también comparten algunos detalles de su intimidad en el interior de su hogar. En este marco, la pareja deslizó algunas postales de la habitación de la pequeña Amanda: un espacio que se fue adaptando a las necesidades motrices y cognitivas de su hija.

Habitación de Amanda, hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe | Instagram

La misma cuenta con un diseño minimalista, aunque llena de estilo. En diversas publicaciones que difundió la psicóloga, se puede observar un ambiente súper luminoso. La presencia de un gran ventanal permite la presencia de luz natural durante gran parte del día. Para regular la iluminación, colocaron dos tipos de cortinas: una traslúcida permitiendo que penetre la claridad, pero resguardando la privacidad del cuarto del bebé; y otra en tono gris claro que se alinea a la gama cromática neutra que tiene toda la pieza.

Asimismo, revistieron una de las paredes con un empapelado de dibujos de animales del zoo. En dicho lateral, se ubica la cuna Montessori en color madera con cambiador y algunos cajones para guardar la ropa de la niña. En el interior, se ubica una chichonera pullida que evita golpes involuntarios con los barrotes al momento de permanecer allí dentro. Las sábanas y el acolchado siguen la misma línea cromática de todo el mobiliario. Además, cuenta con una tela colgante que permite un descanso libre de mosquitos e insectos.

Amanda, hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe | Instagram

En el centro de la pieza se ubica una alfombra circular en tono gris claro y un amplio sillón blanco -también circular-, ideal para el descanso y la comodidad del adulto al momento de hacer dormir a la nena. Cabe destacar que la presencia del estilo minimalista permite no sólo una orden visual, sino también la presencia de espacio para disponer de diversas propuestas lúdicas, sin resignar comodidad.

El rincón del juego de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

En una de las imágenes panorámicas del video que compartieron Maca Rinaldi y Fede Hoppe en la famosa red social de la camarita, se puede ver como Amanda cuenta con un espacio lúdico pensado al detalle. Debido a su corta edad, la beba disfruta de su primera infancia con peluches y juguetes al alcance del gateo.

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En un rincón se ve cómo la artista colocó los juguetes y muñequitos hechos bajo la técnica amigurumi tejidos al crochet a los cuales su hijita puede manipular sin riesgos. También, sumó una televisión colgante y una cajonera a la cual adornó con motivos infantiles para sumar diseño al ambiente.

Habitación de Amanda, hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe | Instagram

Así, inspirados en las últimas tendencias en materia de diseño infantil, Maca Rinaldi y Fede Hoppe le diseñaron una habitación a su hija Amanda llena de confort, comodidad y sumamente funcional. No sólo se destaca la deco minimalista y las terminaciones limpias, sino que, además, está pensada para que a medida que vaya creciendo, cada elemento se adapte armoniosamente a su desarrollo psicomotriz.