Lejos de la ciudad y conectadas con la naturaleza, Maca Rinaldi disfrutó de un día de campo muy especial junto a su hija Amanda. A través de sus redes sociales, la bailarina compartió una serie de postales donde se las ve disfrutando de los animales y el paisaje.

Maca Rinaldi y su hija Amanda

Así fue el día de campo de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe: juego, animales y pura ternura

La gran protagonista de la tarde de campo familiar fue Amanda, la beba de Maca Rinaldi y Fede Hoppe, que se mostró curiosa y entusiasmada explorando cada rincón del lugar. Vestida con un conjunto cómodo en tonos pastel, la pequeña caminó entre corrales, jugó con conejos y gallinas, y observó de cerca a las vacas.

En algunas de las imágenes, la bailarina y psicóloga apareció sosteniéndola en brazos mientras le mostraba los animales, en una escena que refleja complicidad y ternura. También se las ve compartiendo sonrisas frente a los corrales, disfrutando del aire libre y del contacto directo con la naturaleza.

Así fue el día de campo de Maca Rinaldi y Amanda

"Cuando los hijos te llevan a crear otros lazos y a hacer otros planes que te llevan al infinito", escribió la influencer junto al posteo, resumiendo el espíritu de la experiencia: una nueva forma de vivir y de conectar, atravesada por la maternidad.

Entre árboles y animales de granja, madre e hija vivieron un día distinto, donde lo esencial cobró protagonismo. Una escapada que, más allá del paseo, dejó en evidencia cómo los pequeños momentos pueden transformarse en recuerdos inolvidables.

Amanda, la hija de Fede Hoppe y Maca Rinaldi

Un look cómodo y adorable de Amanda para un día de campo

Para la jornada al aire libre, Amanda llevó un outfit tan práctico como tierno, ideal para moverse con libertad entre los animales. La pequeña lució un conjunto en tonos suaves, con un buzo rosa pastel y un pantalón estampado de base clara, que acompañó con zapatillas cómodas, perfectas para una tarde de exploración.

El tierno look de Amanda

El estilismo, relajado y funcional, no perdió de vista el detalle cute: el cabello recogido en pequeños rodetes le aportó un aire lúdico que combinó a la perfección con la estética campestre del lugar. Un look simple pero encantador, pensado para jugar, descubrir y disfrutar sin límites.