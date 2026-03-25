Maca Rinaldi mostró la torre Montessori que usa su hija Amanda para poder cocinar

Desde que se convirtió en mamá, Maca Rinaldi comparte con naturalidad distintos momentos de su vida cotidiana junto a su hija Amanda. Entre juegos, rutinas y escenas familiares, la bailarina suele mostrar pequeños detalles de su casa y de la crianza que construye junto a Federico Hoppe.

Macarena Rinaldi, Fede Hoppe y su hija Amanda

En las últimas horas, uno de esos detalles llamó especialmente la atención, una torre Montessori de madera que Amanda utiliza para participar en actividades cotidianas como cocinar. Más allá de lo tierno de la imagen, el objeto despertó interés por tratarse de uno de los elementos más elegidos por familias que buscan acompañar el crecimiento de sus hijos desde la autonomía y la exploración.

Qué es la torre Montessori y por qué cada vez más familias la eligen

La torre Montessori que Maca Rinaldi utiliza, es una estructura de madera diseñada para que los niños pequeños puedan llegar de forma segura a superficies como la mesada de la cocina, el lavabo o una mesa alta. A diferencia de una silla o un banquito común, cuenta con escalones, una plataforma elevada y barandas de seguridad que brindan estabilidad y contención.

Su función principal no es solo “elevar” al niño, sino permitirle participar activamente de situaciones cotidianas junto a los adultos. Cocinar, lavar frutas, cepillarse los dientes o simplemente observar desde otra altura son experiencias que ayudan a desarrollar independencia, confianza y vínculo con el entorno.

El detalle de crianza que mostró Maca Rinaldi con Amanda

En el caso de Macarena Rinaldi, la historia de Instagram dejó ver a Amanda utilizando la torre para acercarse a la cocina y formar parte de la actividad, algo muy alineado con el enfoque Montessori, que propone que los chicos aprendan a través de la experiencia directa.

Maca Rinaldi y su hija Amanda

Ese gesto también refleja una decisión de crianza cada vez más presente en muchos hogares: adaptar la casa para que los más chicos puedan explorar, participar y ganar autonomía de manera segura. Así, entre funcionalidad, diseño y aprendizaje, la torre Montessori se convirtió en uno de esos objetos favoritos de Maca Rinaldi para acompañar el desarrollo de su hija Amanda.