Así es la casa de Mario Pergolini: vinilos, libros exclusivos y un sótano retro

Los fanatismos llegan a todos los puntos de la vida de una persona, y muchos de los seguidores de la cultura del cine y la música lo agregan a cada aspecto de su hogar. Mario Pergolini es un conocido conductor que, además de su rebelde personalidad y humor característico, ama las curiosidades sobre diferentes canciones o películas que surgieron con el correr de los años. Es por eso que en sus programas invita a pensar sobre el arte retro y recuerda a sus favoritos.

Es por eso que su casa no iba a ser diferente. Lejos de las tendencias actuales de las celebridades, el conductor y su familia no encontraron calma en el minimalismo. Por el contrario, buscaron la funcionalidad de la tradicional casa familiar argentina, con unas habitaciones propias de él. Pergolini disfruta de sus espacios junto a vinilos, libros exclusivos, impresora 3D y hasta un sótano retro, donde hace algunos de sus videos para redes sociales.

Mario Pergolini

Así es la casa de Mario Pergolini: tonalidades cálidas y distribución funcional

Mario Pergolini y su esposa, Dolores Galán, tienen perfiles muy diferentes entre ellos. Mientras que ella se mantiene fuera de la mirada mediática, él es uno de los conductores más importantes de la televisión y la radio argentina. Es por eso que su casa se mantiene en una especie de pacto, donde encuentran un cruce entre comodidad y habitaciones llenas de fanatismo y cultura pop. De esta manera, forman un hogar, casi, tradicional argentino, con tonalidades cálidas y distribución cómoda para todos los integrantes.

La cocina de Mario Pergolini

Por un lado, la cocina no solo presenta muebles de madera y vidrio, además de un orden específico de los objetos y las especias. Para mayor comodidad, sobre todo para los más fanáticos de la cocina, una especie de isla de mármol llama la atención en el centro, donde se lavan los platos y se puede cortar los ingredientes. En esta misma línea, el comedor y living se vuelve una fusión de muebles modernos, de colores cálidos y grises, con una gran mesada para que la familia de cinco pueda disfrutar de su compañía, y el conductor pueda realizar algunos de sus hobbies. Un gran ventanal abre el paso hacia un enorme patio y deja a la luz natural ser la protagonista, justo al lado de un televisor de alta gama.

El comedor de Mario Pergolini

La oficina de Mario Pergolini: guiños pop, vinilos y libros exclusivos

Dentro de su casa, Mario Pergolini tiene varias habitaciones destinadas para sus trabajos y sus hobbies. En especial, se destaca una super oficina, en la que él recibe a algunos de sus colegas y se pone cómodo para terminar lo necesario en su casa. La misma cuenta con una entrada de luz a través de ventanales, que provocan que el lugar se vuelva luminoso con las paredes blancas. En el centro, un juego de sillón y mesa ratona permite que los invitados tengan comodidad, al igual que él pueda tener un lugar lejos de un cómodo escritorio negro.

Sin embargo, el centro de atención de todos los amantes de la cultura pop es la pared-biblioteca que tiene frente a su ventanal. Ésta se vuelve el lugar perfecto de exposición de sus objetos favoritos, ya sean vinilos, libros exclusivos, instrumentos musicales o radios retro. Con formato en L, guarda una gran cantidad de recuerdos y regalos que Pergolini recibió a lo largo de su vida, al igual que la pequeña mesa ratona, en la pared seguida a la biblioteca.

El sótano retro de Mario Pergolini: espacio "nerd", y un garage con impresora 3D

Mario Pergolini no solo expone a sus objetos favoritos en una oficina que queda para él y sus colegas invitados a su casa. El conductor se sienta frente a la cámara para hacer segmentos de curiosidades para Vorterix, y, ante la necesidad de un nuevo espacio, creó su "cueva nerd", donde guarda su mayor fanatismo cinéfilo. En el sótano retro, la luz natural no tiene cabida, ya que se expone a luces de colores y maquinaria digna de filmación, como luces led, dos computadoras y mucha radio y música que los rodea.

Este lugar se volvió de los favoritos de sus seguidores, y el elegido por el conductor para ser el rostro visible de su hogar. Pero su fascinación por las colecciones retro o relacionadas a películas no entraron en un solo espacio. Es por eso que decidió utilizar el garage, donde guarda sus herramientas, para colocar una impresora 3D que le imprime algunos de sus juguetes favoritos y que luego ocupan los estantes de su sótano.

El garage de Mario Pergolini

La casa de Mario Pergolini es una perfecta fusión de un espacio tradicional de una familia argentina, con una "cueva nerd" del conductor carismáticos y extrovertido que se ve en la televisión y en la radio. Es por eso que, entre tonalidades cálidas y muchas habitaciones destinadas a él, la familia de Pergolini encuentra su espacio personal. Sin embargo, Mario deja en claro su amor por las colecciones de libros, vinilos y juguetes, además del espacio que le da al trabajo en su día a día.

A.E