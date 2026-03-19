Amanda, la hija de Fede Hoppe y Macarena Rinaldi, enamora en la playa: las fotos más dulces de sus vacaciones

Fede Hoppe y Maca Rinaldi se tomaron unas merecidísimas vacaciones después de una exitosa temporada teatral en Miami. Sin embargo, la protagonista indiscutida fue su hija Amanda, de un año.

En las postales que compartieron en sus redes, se los ve a los tres disfrutando del mar y la playa. También de diferentes paseos por la ciudad y momentos en la piscina del hotel donde se hospedaron.

El productor y Maca Rinaldi con su hija Amanda, en la playa de Miami.

Amanda, de un año de edad, la hija de Fede Hoppe y Maca Rinaldi, se robó todas las miradas

La escapada incluyó paseos gastronómicos y helados compartidos, además de jornadas en la playa bajo un cielo despejado. Cada vez más curiosa y activa, Amanda posó divertida para la cámara. El álbum familiar se completó con imágenes de la nena explorando la arena, los juegos y la naturaleza, en un viaje que combinó descanso, aventura y momentos inolvidables para los tres.

La bailarina y su hija de un año, felices en la playa.

En las publicaciones que hicieron en sus perfiles de Instagram, Maca resumió el espíritu del viaje: “Un poco de estas vacaciones en familia”, escribió la bailarina.

Hoppe manifestó su emoción con un mensaje en redes: “Amanda ¡nos tenés completamente enamorados!”.

El viaje también incluyó paradas en heladerías, caminatas por la ciudad y juegos en parques, sumando variedad y disfrute a la escapada. Miami, con su clima cálido, su mar turquesa y su ambiente relajado, se convirtió en el escenario perfecto para esta experiencia familiar, donde la rutina quedó atrás y el tiempo se midió en risas, abrazos y miradas de felicidad compartida.

Fede manifestó su emoción con un mensaje sencillo y directo: “Amanda ¡Nos tenés completamente enamorados!”. Así, las palabras del productor terminaron de capturar la esencia de un viaje lleno de ternura, descubrimientos y alegría compartida.