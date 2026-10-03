Así es la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada que construyeron juntos en 2023: en Corrientes, con diseño campestre y guiños playeros

Lourdes Sánchez y el Chato Prada decidieron construir esta residencia en Corrientes, lugar de donde es oriunda la bailarina, a pesar de tener su casa en Buenos Aires. Con la obra finalizada, hace apenas tres años, en 2023, la mediática mostró cada espacio de su nuevo hogar. Se trata de una propiedad de una planta ubicada a orillas de Laguna Brava, a aproximadamente 13 kilómetros de la capital de la provincia.

El exterior de la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Así es la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada: la construyeron juntos en 2023

Lourdes Sánchez y el Chato Prada mostraron su propiedad de estilo campestre chic, con varias habitaciones, galería y piscina, que construyeron por años y finalmente terminaron hace casi dos años. Se trata de una residencia de fin de semana y para vacacionar ubicada en Corrientes, de donde es oriunda la bailarina.

La artista y su esposo decidieron construir su nuevo hogar a orillas de Laguna Brava, a 13 kilómetros de la capital de Corrientes. Se trata de un barrio privado, rodeado de naturaleza y con una vista privilegiada hacia la laguna.

El hogar es de estilo campestre chic, caracterizado por una fusión entre lo rústico y lo refinado. Este estilo combina elementos tradicionales del campo con detalles más delicados, elegantes y modernos. Es muy cálido, acogedor y transmite la sensación de una vida cercana a la naturaleza pero con estética cuidada.

El hall de entrada muestra un estilo elegante y relajado. La pareja eligió una puerta doble de entrada con molduras y marcos de color celeste, con manijas doradas dobles que añaden un toque sofisticado. Las paredes blancas y la luz natural que entra por los vidrios crean un ambiente claro, aireado y muy luminoso. Para el piso eligieron piedra o cerámica, lo cual acompaña el estilo relajado y mediterráneo.

Entrada al hogar de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Al ingresar al hogar, se pueden ver paredes claras y suelo de madera clara, lo cual refuerza la estética campestre moderna, mientras que hay pequeños detalles decorativos artesanales en las paredes que aportan calidez y personalidad. La luz natural fluye suavemente, anticipando la continuidad del estilo en el interior.

El siguiente rincón es un pasaje funcional entre el recibidor y la zona del comedor. Se destaca por su revestimiento vertical blanco en las puertas de placard, con tiradores dorados que suman un toque elegante y sutilmente glamoroso. La paleta neutra mantiene la coherencia visual, mientras que el piso de madera continúa unificando los espacios.

Lourdes Sanchez en el jardín de la casa que compartía con Chato Prada.

Mientras que el comedor, refleja una interpretación sofisticada del campo moderno. La mesa redonda de madera clara con sillas de líneas suaves crea un ambiente ideal para encuentros relajados. Las luminarias colgantes de diseño simple completan un espacio armonioso, cálido y luminoso. Además, la luz natural entra gracias a los grandes ventanales, acompañada de cortinas blancas que suavizan la atmósfera.

Recibidor y comedor

El toilette cuenta con un lavamanos moderno sobre una mesada flotante, la grifería minimalista y las lámparas colgantes en tonos neutros aportan sofisticación sin romper con el aire natural del espacio. Por otra parte, los baños privados apuestan a la estética moderna y siguen con los tonos celeste de la entrada.

El particular baño de la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada.

Mientras que la habitación principal continúa con este estilo bucólico elegante, destacando un mural botánico con flamencos y palmeras que aporta frescura y profundidad visual. El mobiliario de madera maciza y los textiles en tonos cálidos como terracota y rosa viejo refuerzan la calidez del ambiente, logrando un refugio armonioso entre lo rústico y lo refinado.

La cocina, por su parte, continúa con la estética de paredes blancas, muebles celestes y detalles dorados, además de destacadas mesadas de mármol. Frente a la bacha principal se ubica un enorme ventanal y al final del camino, unida a la puerta que da al enorme patio, se visualiza una enorme parrilla techada.

Finalmente, el espacio exterior es un rincón moderno y relajante que cuenta con una piscina rectangular rodeada por un amplio solárium de losetas claras, donde se ubican cómodas reposeras acolchadas y mobiliario de exterior minimalista en tonos grises.

Así es la casa que Lourdes Sánchez y el Chato Prada construyeron en Corrientes y en la que vivían hasta el momento de su separación. Un espacio pensada para la vida tranquila, lejos de la ciudad y enfocado en la permanencia en la provincia en la que nació la modelo, bailarina y conductora.

MVB