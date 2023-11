Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían atravesando una crisis de pareja según informó Ángel de Brito en LAM. Ambos oficializaron su romance hace algunas semanas luego de muchos rumores en las redes sociales. Sin embargo, la pareja había hecho planes para pasar un fin de semana en la propiedad que el conductor tiene en Punta del Este, Uruguay.

Así es la mansión en la que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tendrán un fin de semana romántico

La relación del conductor y la modelo no estaría comenzando con el pie derecho, según explicaron en LAM. Milett no estuvo presente en el cumpleaños de Juana Tinelli debido a la presencia de Paula Robles, lo que podría indicar que aún no están oficialmente asentados como una pareja. Sin embargo, ambos planearon un fin de semana en las playas de Punta del Este, donde el conductor es propietario de una increíble mansión.

Se trata de una propiedad ubicada a las afueras de la ciudad, casi rozando lo que se conoce como José Ignacio, una zona muy exclusiva de Uruguay con playas muy poco concurridas. "La Boyita" es el nombre de la casa construida en L con una gran pileta a su costado y una cancha de fútbol del otro.

"La Boyita", la mansión de Marcelo Tinelli en Punta del Este

La mansión donde pasaría su fin de semana con Milett Figueroa

Él y sus cinco hijos suelen vacacionar en dicho lugar en la época de las fiestas de fin de año y Juana suele llevar a sus amigas para compartir el verano. La propiedad es utilizada toda la temporada para alejarse de los escándalos de Buenos Aires. Marcelo la adquirió en el año 2000 y cuenta con más de 5 baños, 7 dormitorios, cocina en isla y un gimnasio.



El interior de la mansión en Uruguay

La habitación en suite

La estética del interior es muy playera, ya que está construida principalmente en madera con muebles blancos. El conductor y su familia jamás mostraron mucho del interior de la casa, pero algunas fotografías dejaron a la vista una de las habitaciones en suite, en donde se ve un gran baño y de fondo una cama.

El patio de "La Boyita"

La playa privada que tiene contacto con la casa

Asimismo, la mansión tiene un amplio espacio verde a su alrededor que la alejada de las casas vecinas que están a algunos metros de la propiedad. La casa de playa de Marcelo Tinelli se encuentra a 350 metros del mar y es una zona de acceso casi privado, por lo que disfrutaría junto a Milett Figueroa de un fin de semana sin cámaras.