Marcelo Tinelli está comenzó una relación amorosa con Milett Figueroa, participante del Bailando 2023, luego de haber estado soltero por un año. El conductor fue uno de los hombres más codiciados de la Argentina y tuvo varias historias de amor además de las 3 mujeres que, en algún momento, fueron las más importantes de su vida.

Alejandra Garayalde, la primera novia de Marcelo Tinelli

Alejandra es una de las parejas menos conocidas del conductor ya que no desempeñó una carrera en el mundo artístico o en la televisión como las demás. Garayalde y Marcelo son oriundos de Bolívar, por lo que su vínculo se dio en su misma ciudad natal. El padre de Juanita Tinelli tenía 21 años cuando la conoció y ella 18, según el portal de noticias Vox Populi.

En aquel momento Tinelli estaba dando sus primeros pasos en el mundo de los medios de comunicación antes de pegar su salto a la fama. El portal destacó una advertencia que recibió por parte de los amigos de Alejandra respecto a sus intenciones. "Ella no es una chica para salir una vez y nada más. Si andás con Ale, tenés que ponerte de novio".

Alejandra Garayalde, su primera novia

Luego de 5 años de noviazgo la relación llegó a su fin porque "Éramos muy celosos", según indicó Garayalde en una entrevista. La ex novia de Marcelo explicó que el crecimiento profesional del conductor lo obligaba a hacer sociales y eso no caía bien en la relación. Como acuerdo mutuo decidieron finalizar y Alejandra se volvió a Bolívar para continuar su vida.

Su primer matrimonio con Soledad Aquino

Soledad y Marcelo se conocieron ya en los medios de comunicación, ya que ella se desempeñaba como productora mientras él iba creciendo en el televisión. Ambos provenían de orígenes distintos, pero inmediatamente percibieron la química que sentían cuando estaban juntos.

Fue en 1986 que el conductor decidió dar el siguiente paso y casarse con Soledad. En 1988 recibieron a Micaela Tinelli, la primera hija de Marcelo, y dos años más tarde, en 1990, a Candelaria Tinelli. Juntos se mostraban como una de las parejas perfectas y en familia, quienes hasta el día de hoy las hermanas son muy unidas, hasta que se divorciaron en 1993.

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli junto a Mica y Cande Tinelli

"De golpe apareció alguien, que era Paula... Yo estaba histérica, no entendía nada. Yo era una diosa en esa época y pasó eso. Cuando nos separamos y Marcelo empezó a salir con ella, a mí me costó muchísimo toda esa situación, hice mucha terapia", expresó Aquino en entrevista con Lussich.

El matrimonio con Paula Robles, madre de Juanita y Francisco Tinelli

Luego del escándalo que ocurrió a partir de la llegada de Paula, quien trabajaba como modelo y había ingresado al certamen de baile como una de las participantes, el conductor oficializó su relación. Fue un año después de su divorcio que lo sacaron a la luz y comenzaron a mostrarse juntos.

Marcelo Tinelli y Paula Robles en los primeros años de relación

En el año 1994 oficializaron su noviazgo y en 1997 dieron el "Si, quiero" en una estancia que estaba a nombre de Marcelo lejos en la provincia de Buenos Aires, lejos de la ciudad, para mayor privacidad. Un año más tarde, en 1998, nació el primer hijo de la pareja y el tercero de Tinelli, siendo su primer hijo varón.

Juanita Tinelli, Paula Robles y Marcelo Tinelli juntos en el evento de Ginebra, la marca de Mica Tinelli

Se trata de Francisco Tinelli, quien tiene 25 años en la actualidad y mantiene un perfil muy bajo respecto a la exposición mediática. En noviembre de 2002 llegó a sus vidas su segunda hija y la cuarta para el conductor, Juanita Tinelli. El matrimonio duró hasta el año 2009, cuando el nombre del conductor se asociaba a otras mujeres.

Sin embargo, Paula es una de las mujeres de su vida con quien sí tiene un excelente relación. Su hija en común cumplió 21 años el 21 de noviembre de 2023 y lo festejó en la casa de su padre donde estuvo presente Robles.

La desconocida relación con Sal Calabró

Fue durante unas vacaciones en Punta del Este, Uruguay, en 2011 que se descubrió que el conductor estaba en una nueva relación. Sol fue la pareja más perfil bajo de Marcelo y a quien conoció trabajando en la misma empresa, pero distintas áreas. Calabró habló muy pocas veces con la prensa ya que no estaba de acuerdo con que los periodistas la siguieran a todos lados.

Marcelo Tinelli y Sol Calabró

"Mi vida no cambió. Sigo viviendo en el mismo departamento, tengo el mismo auto y no tengo custodia, ni nada. En Ideas del Sur hago el mismo trabajo, no tengo horario especial ni sueldo extra. Son las reglas del juego, lo entiendo, pero detesto el avasallamiento porque ante todo soy una persona", expresó en una entrevista.

Sin embargo, el romance estuvo muy poco tiempo debajo de los flashes y ella desapareció del mundo del espectáculo para retomar su vida normal.

Su última relación con Guillermina Valdés

Fue en el año 2012 donde se conoció sobre el acercamiento del morocho con la actriz. Si bien no se casaron, estuvieron juntos por 10 años hasta fines de 2022 que decidieron romper por una crisis de pareja. La relación comenzó con polémicas, ya que Marcelo Tinelli había sido colega de Sebastián Ortega, exmarido de Guillermina y padre de sus 3 hijos.

Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y Lolo Tinelli

Juntos pudieron enfrentar los obstáculos y sus respectivos hijos se consagraron en una gran familia. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés recibieron a Lorenzo Tinelli, el quinto hijo del conductor, en abril de 2014. Actualmente, el conductor comenzó una relación con Milett Figueroa.