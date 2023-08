La serie que marcó una época y se ganó el corazón de millones de espectadores, está de vuelta, ¡y esta vez en HBO Max! Si te considerás un fanático de los dramas adolescentes, "The O.C." es para vos.

Con su estreno original en 2003, esta serie juvenil nos llevó a Newport Beach, donde conocimos a Ryan Atwood, interpretado por el talentoso Ben McKenzie. Ryan, un chico problemático de un barrio conflictivo de Los Ángeles, ve su vida dar un giro inesperado cuando es acogido por la familia Cohen, encabezada por el entrañable Sandy Cohen, interpretado por Peter Gallagher.

A lo largo de cuatro temporadas, fuimos testigos de las vicisitudes de Ryan mientras se adapta a su nueva vida en la lujosa comunidad de Newport Beach. No faltaron los amores, desamores, fiestas, y claro, un montón de secretos oscuros que mantuvieron a todos pegados a la pantalla.

Por qué "The O.C." marcó una era

El creador de esta joya televisiva, Josh Schwartz, quien también es responsable de "Gossip Girl", otro éxito que se puede ver en la plataforma, se ganó su lugar como el chico maravilla de Hollywood al traer una historia fresca y original que se conectó de inmediato con la audiencia adolescente. Y no podemos olvidar el reparto estelar que incluyó a Adam Brody, Mischa Barton, Rachel Bilson, y Kelly Rowan, quienes dieron vida a personajes que se convirtieron en íconos.

Si todavía no has visto "The O.C.", ahora es el momento perfecto para unirte a la legión de fans que amaron cada episodio de esta serie que sigue resonando en los corazones de los espectadores. Todas las temporadas ya se encuentran disponibles en HBO Max.

