"La Casa del Dragón": confirmaron que habrá segunda temporada

A poco del estreno del primer episodio de "La Casa del Dragón" (House of the Dragon), HBO Max confirmó que habrá una segunda temporada de la precuela de "Game Of Thrones".

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming reveló con un video que la segunda entrega de la serie que se centra en la casa Targaryen será una realidad.

"El fuego reina. #LaCasaDelDragón ha sido renovada para una segunda temporada", aseguraron sobre esta novedad que era una noticia que corría entre los fans del universo creado por George R.R. Martin.



La serie está basada en la novela "Fuego y sangre" de Martin y su primera temporada cuenta con 10 capítulos, que se estrenarán en la plataforma todos los domingos. La producción está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

La Casa del Dragón: todo lo que dejó el estreno de la precuela de Game of Thrones

"La Casa del Dragón" tuvo su esperado estreno el pasado domingo y los fanáticos de "Game of Thrones" estuvieron expectantes a la precuela de la serie basada en los libros de George R.R. Martin.

HBO Max finalmente dejó las expectativas de lado y dio paso al primero de 10 episodios que tendrá la primera temporada de la serie que, como lo hizo su antecesora, dejó claro que la lucha por el poder será el principio que reinará.

"La Casa del Dragón" se ubica 200 años antes de los hechos desencadenados en "Game of Thrones" y se centra en los Targaryen, el clan más poderoso que reinó por años junto a los dragones, una de las claves de su poderío. "Son 172 años antes de la muerte del Rey loco, Aerys, y el nacimiento de su hija, la princesa Daenerys Targaryen", aclaran en el arranque.

Quien está ocupando el trono de hierro es Viserys I (Paddy Considine), que busca desesperadamente un heredero varón. Su esposa embarazada es la clave para que este monarca tranquilice a su consejo al designar quién ocupará su lugar en el futuro. En este contexto entran a escena los dos personajes potentes de la serie: la princesa Rhaenyra ( Milly Alcock en su juventud y Emma D’Arcy de grande) y su tío y hermano del rey, Daemon Targeryan (Matt Smith, recordado por su papel de Felipe de Edimburgo en "The Crown").

Fiel al universo de "Game of Thrones", la producción mostró que sigue los pasos ya marcados y que los fans adoran: desnudos, sexo y violencia desmedida están presentes desde un primer momento. La sutileza no está presente en ningún fragmento de la nueva serie creada por Martin y Ryan J. Condal.