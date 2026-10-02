Así fue el cumpleaños 60 de Marina Borenztein, con Oscar Martínez y su hija: “Con mis amores y nuestras relaciones sanas y en paz"

Marina Borenztein celebró sus 60 años en un clima de absoluta plenitud y compartió los detalles de la celebración en su cuenta de Instagram con un posteo que rápidamente acaparó la atención de todos. En medio de un mensaje muy inspirador sobre la madurez, la escritora sintetizó su estado actual al afirmar: “Con mis amores y nuestras relaciones sanas y en paz". De esta manera, la autora recibió este nuevo año de vida con los brazos abiertos y postales exclusivas de un festejo íntimo junto a su círculo más cercano.

Marina Borenztein festejó los 60

Marina Borenztein: Un festejo íntimo y una reflexión profunda sobre el paso del tiempo

A través de una publicación muy emotiva, Marina Borenztein abrió su corazón para repasar este momento vital y transmitir su felicidad actual. Con una energía arrolladora, la comunicadora expresó con total sinceridad: "¡Llegaron los 60! ¡Y qué suerte que llegaron! Me siento mejor y más plena que a los 50 y que a los 40, ni hablar". Con este mensaje directo y sin filtros, dejó en claro que transita una etapa donde el bienestar físico y emocional ocupan el centro de la escena.

El brindis de Marina Borenztein y Oscar Martínez

La celebración contó con la compañía indispensable de sus seres queridos en una mesa elegante. En las imágenes se vio a Marina Borenztein sonriente frente a una torta minimalista con una vela. Su pareja, el reconocido actor Oscar Martínez, acompañó cada momento con la complicidad y el cariño de siempre.

Marina Borenztein junto a su hija Malena

Por su parte, la presencia de Malena Leyba —fruto de la relación anterior de Marina con Jorge Leyba— aportó una dosis gigante de ternura familiar. En cuanto a los estilismos elegidos para la ocasión, Marina optó por un conjunto sastrero sofisticado en tono bordó, compuesto por un blazer y una pollera midi que complementó con zapatos negros de taco. Malena, en tanto, eligió un look fresco y canchero de dos piezas: un top blanco texturado de mangas cortas y un pantalón negro recto al tono, coronado con calzado rojo que aportó un toque moderno al outfit.

El emotivo posteo de Marina Borenztein

Marina Borenztein: La complicidad familiar y el camino hacia el equilibrio

El encuentro reflejó fielmente la filosofía de vida que Marina pregona desde hace tiempo. En su mensaje público, la escritora destacó especialmente cómo vive sus vínculos personales en la actualidad, un pilar fundamental para su día a día. "Los 60 me encuentran con mis amores y nuestras relaciones más sanas, felices y en paz", aseguró en el texto que acompañó las imágenes.

Marina Borenztein junto a Oscar Martínez y su hija Malena Leyba

Asimismo, Marina Borenztein hizo hincapié en el autoconocimiento y la libertad que siente en esta etapa. "A los 60 años soy más libre, más segura, más amorosa conmigo y con los demás. ¿Qué más puedo pedir? Y sí... puedo pedir más de todo esto por muchos años más", concluyó con entusiasmo, marcando el inicio de una etapa colmada de proyectos y disfrute cotidiano.