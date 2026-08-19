Marina Borensztein festejó 20 años junto a Oscar Martínez y reveló su fórmula para seguir juntos: "No significa que todo haya sido perfecto"

Marina Borensztein y Oscar Martínez celebran 20 años de historia juntos, una relación que comenzó de manera inesperada y que con el paso del tiempo se consolidó como una de las parejas más estables del ambiente artístico. Desde aquel primer encuentro hasta la familia que construyeron, atravesaron distintas etapas y aprendieron a sostener un vínculo que nunca estuvo exento de desafíos.

Marina Borensztein y Oscar Martínez

Hoy, a dos décadas de aquel ‘sí, quiero’, Marina Borenzstein decidió compartir una reflexión sobre el camino recorrido junto a Oscar Martínez. En su mensaje de aniversario, habló del amor, el deseo, la paciencia y la importancia de volver a elegirse, pero también recordó el particular episodio que dio inicio a su historia y que ella todavía considera lejos de haber sido una casualidad.

La fórmula de Marina Borensztein para sostener una pareja durante 20 años

Marina Borensztein compartió en sus redes sociales un mensaje dedicado a su esposo en el que reveló cuál considera que es la clave para sostener un vínculo durante tantos años: “El amor, la paciencia, volver a elegirse siempre que haya una distancia, ser muy compañeros y hacer cosas por el otro para que se sienta bien, pasarla bien, hacer planes y tener cada uno su propio proyecto de vida", comenzó.

Marina Borensztein y Oscar Martínez

En la misma reflexión, también señaló la importancia de poder reconocer los propios errores dentro de una pareja y no mirar solamente aquello que hace mal el otro: “Ser emocionalmente consciente para ver tus cosas malas no solo las del otro”. Y sumó, con un toque de humor, otro ingrediente que considera fundamental: “¡Ah! ¡Y gustarse mucho!”. Lejos de presentar sus 20 años junto a Oscar como una historia perfecta, Marina Borensztein puso el foco en todo aquello que permitió que el vínculo continuara a través del tiempo: “20 años no significan que todo haya sido perfecto; significan que hubo suficiente amor, deseo, humor, paciencia y voluntad para seguir escribiendo la historia”, expresó.

Cómo comenzó la historia de amor entre Marina Borensztein y Oscar Martínez

La historia de amor entre Marina Borensztein y Oscar Martínez comenzó el 19 de agosto de 2006, en un encuentro que la escritora siempre recordó como una señal. Por entonces, después de haberse separado, había pedido encontrar una pareja y esa misma noche soñó que estaba junto a Oscar y su hija Malena en una playa de Río de Janeiro.

Marina Borensztein y Oscar Martínez

Al día siguiente, caminó hasta un árbol que había sido plantado en homenaje a su padre y, mientras estaba allí, le pidió que la ayudara a encontrar a Oscar. Poco después, continuó su recorrido y se encontró con el actor a unos 150 metros. “Ahí, me di vuelta y a 150 metros aparece Oscar caminando”, recordó Marina Borenzstein, quien años después aseguró que aquel encuentro no había sido una casualidad y que marcó el comienzo de una historia que continúa hasta hoy.