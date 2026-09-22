Marina Borensztein compartió un emotivo álbum de fotos de su hija Malena: “Te admiro y te felicito por todo lo que estás haciendo"

Marina Borensztein celebró los 27 años de su hija, Malena Leyba Borensztein, con un álbum de fotos que recorrió distintas etapas de su historia familiar. A la distancia, la escritora reunió postales de la infancia de la joven, momentos compartidos y retratos junto a algunas de las personas que fueron parte de su vida.

Marina Borensztein celebró el cumpleaños 27 de su hija Malena

Malena, fruto de la relación de Marina con Jorge Leyba, actualmente vive en Londres, Reino Unido. La joven construyó un camino propio ligado a diferentes intereses: se desempeña como modelo y astróloga y también comparte con su madre la pasión por los viajes y la comedia musical. En esta fecha especial, la escritora volvió a poner el foco en el vínculo que mantienen y le dedicó unas palabras de admiración y cariño.

Las fotos de la infancia de Malena que Marina eligió para celebrar sus 27 años

El carrete comenzó con recuerdos de cuando Malena era pequeña y mostró a Marina Borensztein en una etapa muy diferente de su vida. Entre las imágenes aparecieron postales de madre e hija en distintos momentos, desde tardes de playa hasta paseos al aire libre, que permitieron reconstruir parte de la infancia de la cumpleañera.

Marina Borensztein junto a su madre y su hija Malena

La publicación también recuperó una fotografía especialmente significativa junto a Berta Szpindler, madre de Marina y esposa de Tato Bores. La mujer, que murió en 2020, fue una figura central para la familia y su presencia volvió a aparecer en este recorrido por los recuerdos de Malena. Así, el álbum no solo mostró el crecimiento de la joven, sino también a distintas generaciones de su familia.

Jorge Leyba y Oscar Martínez: dos figuras fundamentales en la vida de Malena, la hija de Marina Borensztein

Entre las fotografías que Marina Borensztein seleccionó también hubo espacio para Jorge Leyba, padre de Malena y su primer marido. La imagen junto a él formó parte de este recorrido por los vínculos familiares que acompañaron a la joven durante sus distintas etapas. Otra de las figuras que apareció fue Oscar Martínez, pareja de la escritora y parte de la vida de su hija desde su infancia.

Malena y Oscar Martínez

La joven creció dentro de una familia ensamblada junto al reconocido actor, con quien mantiene un vínculo cercano. Algunas de las fotografías compartidas por la escritora reflejaron precisamente esa relación construida a lo largo de los años.

El mensaje de Marina Borensztein para su hija Malena

Junto al álbum, Marina Borensztein escribió una extensa dedicatoria en la que destacó no solo el amor que siente por Malena, sino también la admiración por el camino que eligió para su vida: “¡Feliz cumpleaños mi Poupé! Te deseo todo lo mejor de la vida en este nuevo comienzo y más coraje para seguir construyendo. Te admiro y te felicito por todo lo que estás haciendo con tu vida que es vivir la vida que querés. Te amo hasta el más ‘finito y más allá’…”, expresó la escritora.

El apodo “Poupé” también forma parte de la intimidad entre ambas y es la manera cariñosa con la que Marina Borensztein suele referirse a su hija. Además, en una historia de Instagram resumió el vínculo entre las dos con apenas tres palabras: “Toda mi vida”. Aunque este año las encuentra en ciudades diferentes, la escritora ya adelantó que viajará la próxima semana a Londres para encontrarse con Malena y compartir con ella este momento.