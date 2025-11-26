La nueva vida de Oscar Martínez, lejos de Argentina: la muerte que desencadenó todo, los sacrificios del camino y el amor

Oscar Martínez atraviesa la nueva vida lejos de Argentina, marcada por decisiones profundas que transformaron su presente. El actor encontró en España un espacio distinto, donde combina recuerdos, proyectos y un entorno que refleja serenidad junto a su familia. Esta etapa también le permitió redefinir prioridades y valorar rutinas más simples.

Lejos de Argentina, así es la nueva vida de Oscar Martínez en España

Oscar Martínez vive la nueva vida lejos de Argentina, un camino que estuvo acompañado por cambios personales y profesionales. Su presente en España se construye sobre experiencias que lo llevaron a valorar nuevas rutinas y un entorno diferente al que dejó atrás. En este escenario, el actor continúa con su carrera mientras disfruta de un estilo de vida distinto.

El reconocido actor y su esposa, Marina Borensztein eligieron instalarse en Marbella, donde encontraron un espacio de calma y renovación. La mudanza no fue sencilla, implicó dejar atrás rutinas, afectos y una historia construida, La escritora contó que el proceso de emigrar significó aprender a soltar y empezar de cero.

“Fue en 2020. Mamá, Berta Szpindler, había muerto en agosto y a Oscar lo habían llamado de España para terminar de filmar”, explicó la artista. En ese contexto, Oscar Martínez apostó por un futuro lejos del país con su pareja y la hija de ella. “Fue un poco precipitado por la pandemia, aunque por mi trabajo, ya pensábamos la idea de pasar más tiempo en España”, reveló el actor.

En entrevistas recientes, el artista explicó que vender su casa en Buenos Aires y establecerse definitivamente en Madrid fue una decisión difícil, pero necesaria para consolidar esta nueva etapa. Según reveló, tanto él como Marina Borensztein, realizaron distintos sacrificios para poder trasladarse y reacomodar sus vidas en el viejo continente.

La mirada de Oscar Martínez sobre su vida en España junto a Marina Borensztein

La relación entre Oscar Martínez y Marina Borensztein lleva casi dos décadas y se fortaleció con el paso del tiempo. En España, la pareja construyó un hogar que refleja su unión y su búsqueda de bienestar. Las caminatas diarias por la playa y los momentos compartidos se convirtieron en parte de una rutina que refuerza el vínculo, según reveló la escritora.

Aunque disfruta de su presente en Europa, el reconocido artista comentó en varias entrevistas que siente nostalgia por su país. En una conversación con Mariana Entrevista, expresó que lo que más extraña es “la Argentina que ya no es”. La frase resumió su visión sobre los cambios que atravesó el país y la distancia emocional que siente respecto a la realidad actual.

Lejos de retirarse, Oscar Martínez continúa trabajando en proyectos cinematográficos y teatrales. Su carrera internacional se fortaleció con producciones realizadas en España, donde encontró un espacio para seguir desarrollando su talento. Aunque reveló que en esta etapa de su vida disfruta más de la tranquilidad y de compartir con la familia.

Oscar Martínez transita la nueva vida lejos de Argentina, marcada por una pérdida que impulsó cambios, los sacrificios que acompañaron el camino y el amor que sostiene su presente. Su decisión de establecerse en España refleja una etapa distinta, donde combina recuerdos con nuevos proyectos y un entorno que le brinda continuidad.

