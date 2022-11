Así fue la reacción de Kun Agüero al conocer la muerte de Andrés Balanta

Este martes se conoció la triste noticia de la muerte del jugador colombiano Andrés Balanta, de tan solo 22 años. Era parte del Atlético Tucumán y se descompensó durante un entrenamiento. El neogranadino llegó al equipo hace seis meses y era su primer contrato internacional. La información comenzó a viralizarse mientras el Kun Agüero hacía una transmisión de streaming para Star+.

“Están poniendo mucho que falleció Balanta, ¿puede ser?”, preguntó muy extrañado el Kun Agüero. Al momento de que los periodistas que lo acompañaban confirmaron el lamentable fallecimiento, la reacción del exfutbolista fue muy enternecedora. Además, recordó que también él pudo haber sufrido un episodio como este.

“A mí, el médico me dijo que eso me puede pasar. Por eso me prohíben jugar”, señaló aún sorprendido por lo sucedido con Balanta. “Lo que le pasó a Eriksen (el jugador danés que tuvo un paro cardíaco durante la Eurocopa 2020) es que se desmayó y lo reanimaron. Yo estuve a muy poco de desmayarme”, aseguró el Kun. “Tuviste suerte porque si vos te hubieses desmayado podía ser peor”, agregó, citando las palabras que le dijo el médico al momento de confirmarle que no debía seguir con su carrera como futbolista.

En esta misma línea, el Kun Agüero recordó lo que su cuerpo sintió en el momento que se descompensó y que su vida estuvo en peligro: “Sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos y me apretaba en el cuello muy fuerte y dije, me estoy ahogando. Me empecé a desesperar y ahí fue cuando me agarro el ataque, la arritmia y cuando me pasó sentí que me bajó algo”, precisó.

El Kun Agüero defendió a Messi de las amenazas de Canelo Álvarez

Tras la victoria de Argentina ante México, 2-0 en el Mundial Qatar 2022, los jugadores de la albiceleste celebraron en los vestuarios y el video del momento se hizo viral. Allí, el boxeador mexicano Canelo Álvarez acusó a Lionel Messi de haber pisado la bandera y la camiseta de su nación: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina, él tiene que respetar a México”.

El Kun Agüero defendió a Messi de las amenazas de Canelo Álvarez.

Inmediatamente el Kun Agüero le respondió al boxeador y defendió al capitán de la selección argentina: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario”, partió comentando. “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, detalló con la intención de explicar lo que realmente sucedió.