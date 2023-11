Nicole Neumann está a pocas semanas de dar el sí junto a su pareja Manu Urcera. La modelo quien se reconcilió con Indiana Cubero, habló sobre el hermanito menor de sus hijas y por qué no lo había conocido.

Después de estar meses separada y del escándalo mediático que hubo con su hija mayor, Nicole Neumann disfruta de su presente junto a sus tres hijas y esta a pocas semanas de casarse con el piloto, donde promete ser la boda del año.

La reacción de Nicole Neumann cuando le preguntaron por Luca Cubero

En una nota que tuvo con "Socios del Espectáculo", Nicole Neumann no solo habló de su boda con Manu Urcera, también lo hizo sobre el primer hijo que tiene Fabián Cubero y Mica Viciconte, Luca Cubero.

Cuando le preguntaron cómo era la relación de sus hijas con el hermano menor, Nicole respondió: "Bien. Son re maternales. Les encanta los bebitos, los chicos". Luego, una de las cronista indagó en si conoció o no a Luca Cubero: "No no".

Luca Cubero y sus hermanas

Pero lo que más llamó la atención, es el gesto que hizo cuando le preguntaron estaba interesada en conocerlo: "Que se yo, quien sabe", cerró Nicole Neumann sobre conocer al pequeño Luca Cubero.

J.M