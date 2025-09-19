Así fue la visita de Esmeralda Mitre a Cristina Kirchner que generó polémica

Cristina Fernández de Kirchner está cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La Justicia la encontró culpable de administración fraudulenta de la administración pública, en relación con la obra pública de Santa Cruz durante su gestión.

Cristina Kirchner

En medio de este complicado escenario judicial, la visita de Esmeralda Mitre a la expresidenta encendió la polémica. La actriz y empresaria decidió compartir en sus redes sociales detalles del encuentro, que rápidamente generó reacciones encontradas y una ola de comentarios en su contra.

El polémico encuentro de Esmeralda Mitre y Cristina Kirchner

Esmeralda Mitre publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a un cartel con la frase “Cristina Inocente”, acompañada de un extenso mensaje. “Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento, donde tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina”, escribió.

Esmeralda Mitre y Cristina Kirchner

La actriz cerró su publicación con un gesto de afecto hacia la exmandataria: “Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común”. La publicación rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

La reacción de la visita de Esmeralda Mitre a Cristina Kirchner en redes sociales

El posteo de Esmeralda Mitre junto a Cristina Kirchner no pasó desapercibido pues, usuarios en redes sociales expresaron su rechazo. “Esmeralda, está comprobado que robó. ¿Cómo podés caer tan bajo?”, comentó un usuario. Otros cuestionaron su postura: “Esto evidencia que tu estado mental no está bien” y “Si tenía alguna duda de tu locura ya no la tengo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la red social.

Esmeralda Mitre y Cristina Kirchner

La visita de Esmeralda Mitre se sumó a la agenda de repercusiones en torno a Cristina Kirchner, quien continúa cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad. La publicación de la actriz volvió a poner en el centro de la escena a la expresidenta y desató una fuerte discusión en redes sociales.