Yanina Latorre reveló que Esmeralda Mitre está en su peor momento económico: "Debe 17 palos de expensas"

El nombre de Esmeralda Mitre volvió a acaparar la atención de los medios de comunicación, no por sus comunes escándalos, sino por la contundente revelación que Yanina Latorre realizó en Sálvese quien pueda. Y es que la panelista aseguró que la actriz está atravesando un delicado momento económico, llegando a deber incluso 17 millones de pesos, algo que la ha llevado a tomar decisiones extremas.

De acuerdo a la información que reveló Yanina Latorre durante el programa, Esmeralda Mitre está recurriendo a una reconocida casa de remates para vender pertenencias de gran valor económico. Una situación que expone el delicado presente que la actriz está atravesando en este momento de su vida.

Yanina Latorre reveló el remate de Esmeralda Mitre

Durante el programa Yanina Latorre reveló que Esmeralda Mitre estaría yendo todos los días a la casa de remates. La conductora incluso reveló que ya entregó dos lotes: una obra de arte de García Uriburu valorada en 4.500 dólares y un retrato de su padre con su abuela realizado por Ernesto Valls: “Eso ya me dolió más, porque es un retrato de bebé”, remarcó.

Esmeralda Mitre

Para respaldar las palabras de Yanina Latorre, la producción del programa transmitió unas imágenes en donde se puede ver a Esmeralda Mitre en la casa de remates. Esta decisión de desprenderse de objetos materiales que tienen un importante peso afectivo, sin duda estaría afectado a la intérprete, asomaron los panelistas.

Yanina Latorre reveló el papelón de Esmeralda Mitre en un restaurante

Para finalizar el programa, Yanina Latorre reveló otra polémica situación protagonizada por Esmeralda Mitre, esta vez en el restaurante Pizza Cero. Según reveló la conductora, la actriz habría invitado a comer a Bárbara Diez, ex esposa de Horacio Rodríguez Larreta; sin embargo, a la hora de pagar la cuenta, Mitre no abonó y prometió regresar a abonar en una semana.

Según reveló Yanina Latorre, el problema no fue que cuando Mitre entregó la tarjeta para pagar la cuenta, esta fue rechazada por fondos insuficientes, por lo que tuvo que dejar la tarjeta en el local como caución, asegurando que su mucama llevaría el dinero más tarde: “Se autopercibe millonaria, se autopercibe todo”, finalizó la conductora tras exponer la situación financiera de la experta en artes escénicas.