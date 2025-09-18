Facundo Arana contó cómo su mamá lo ayudó a superar el peor momento de su vida: el emotivo mensaje que lo hizo quebrar

Facundo Arana es un reconocido actor y músico argentino, se ha destacado a lo largo de su carrera por sus múltiples roles en televisión y teatro, pero también por su espíritu aventurero. Además de su trabajo artístico, Facundo es conocido por haber escalado grandes montañas como el Everest y el Aconcagua, demostrando su capacidad para enfrentar desafíos extremos.

A lo largo de su vida, Facundo Arana tuvo que superar un obstáculo aún más duro: a los 17 años le diagnosticaron Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que lo obligó a convivir con la incertidumbre y el dolor de un largo tratamiento. Recientemente, el actor recordó aquel período y cómo logró salir adelante gracias al apoyo de quienes lo rodeaban.

La lucha contra el cáncer de Facundo Arana

En una entrevista con María Laura Santillán, Facundo Arana reflexionó sobre aquel momento crucial de su vida: “Pensé que la vida se terminaba mucho antes, no me imaginé ni a los 40 ni a los 50”. Recordó que el diagnóstico implicó un cambio radical en su perspectiva: “Cuando te dan un diagnóstico como ése… es sorprendente lo que no queda y es sorprendente lo que queda. De lo que queda, ya tenés lo mejor, con lo que te vas a nutrir para seguir la aventura de tu vida”, sentenció.

El experto en artes escénicas reveló que atravesar la enfermedad le permitió aprender a valorar lo verdaderamente importante y a enfocarse en lo que lo impulsa: sus sueños y su familia. Facundo también mencionó la fortaleza que encontró en quienes lo acompañaron: “Todo eso que queda… es gente que no podés creer que está ahí al pie del cañón”. Entre esas personas, destacó especialmente a su madre, Matilde, como la pieza clave de su recuperación.

El mensaje de Mathilde von Bernard a Facundo Arana

En una reciente entrevista con Protagonistas 99.5, recordaron unas palabras que Matilde von Bernard le dedicó a Facundo Arana: “Buen día Paco, estoy tan orgulloso de ser tu madre. También te quería decir que te admiro mucho. Desde chico lo que querías lo lograbas y seguís haciéndolo. Lo que más me gusta es cuando me llaman y me dicen qué hijo que tenés, es maravilloso. Y bueno, yo soy feliz, te quiero mucho Paco y adelante”.

Facundo Arana no pudo contener la emoción y respondió: “Mi vieja linda, me muero de amor, me muero de amor”. Entre risas y recuerdos, el actor rememoró también la infancia junto a su madre: “Vos sabés que era la mejor arquera de hockey, porque tenía cuatro cachorros, que éramos nosotros… y no le podían meter un gol porque atrás estábamos nosotros.”