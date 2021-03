¡Parece otro! Así luce Camilo sin bigote

El sello personal de Camilo Echeverry es su finísimo y particular bigote. El cantante colombiano no sólo se convirtió en una de las figuras de la música más importantes del último año, sino su particular estilo impone tendencia.

Pero a pesar de ser alabado (y criticado) por su marca personal, el marido de Evaluna Montaner también se animó a mostrar cómo quedaría sin bigote.

Mediante un filtro de Instagram, Camilo compartió cómo quedaría sin su barbita y el resultado lo impactó. "Jesucristo es espantoso", dijo el artista de 26 años al ver el resultado.

¿Lo aprobarán sus seguidores?

Camilo confesó que usa la ropa de su suegra

Al hablar de su estilo particular a la hora de vestir, Camilo hizo una particular confesión que lo une a su suegra, Marlene Montaner.

En diálogo con el periodista Pablo Motos, el colombiano y cuñado de Mau y Ricky, habló sobre el excelente vínculo que tiene con todos los Montaner y en especial con Marlene y en medio de la charla no dudó en confesar: "Con mi suegra me presto ropa", lo que generó la risa y la sorpresa del entrevistador.