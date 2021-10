Así será el clima astrológico para este 27 de Octubre del 2021

Sagitario: vuelo, imaginación. Conectas con tu aspecto creativo y eso trae resonancias en otros ordenes de tu vida. La recreación genera ese espacio donde se potencia tu persona y de allí surgen nuevos proyectos que antes eran impensados. Aries: conflicto de intereses, diferentes maneras de ver la vida, la crianza de los hijos, los negocios con la pareja. Estos roces terminan desgastando la relación. Armonicen opiniones. Leo: una semana productiva donde logras cerrar acuerdos comerciales. Siempre vas un paso mas delante de los demás.

Hoy es Tierra Entonada Roja en el Calendario Maya

A veces la armonía te toma de sorpresa. No estás pensando en nada y te das cuenta que hay paz en tu corazón. ¿Te ha pasado? No piensas en nada. No ocurre nada especial y estas en paz. La razón es justamente esa, no estabas pensando en nada. El intelecto, la razón, rara vez te conduce a la armonía (en algunas ocasiones sí). Porque una de las funciones de la mente es complejizar todo. El ego se nutre de la mente, cuanto más complicado es, el ego se siente más importante. Pero la pregunta es ¿te sientes más feliz? Entonces deja que la paz te sorprenda sin hacer nada, sin pensar en nada, tan solo contemplando la maravilla de la vida, de un paisaje, del momento presente, de un acto de belleza. Cuando el intelecto descansa, ERES más que nunca.

AFIRMACION DEL DIA

Me dejo sorprender por la vida a cada instante, ahora, y estoy en paz.

