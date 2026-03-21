Así es el vestidor de Stephane Demner: minimalista y con una isla exclusiva para su make up de lujo

Stephanie Demner es una reconocida influencer de moda y belleza. Con más de un millón de seguidores, la modelo logra cautivar a cada uno de ellos con su contenido diario. En esta ocasión, sorprendió al dejar ver cómo es por dentro su vestuario y cómo organiza sus prendas y calzado.

Amplio y luminoso: Stephanie Demner abrió las puertas de su sofisticado vestidor

El vestidor de Stephanie Demner se convirtió en protagonista absoluto en sus redes sociales. La influencer abrió las puertas del rincón favorito de su casa y no tardó en cautivar a su comunidad digital con un espacio que combina orden, diseño y funcionalidad, en clave completamente minimalista.

Mediante un video que subió a su cuenta de Instagram, Stephanie Demner mostró el ambiente mientras explica algunos detalles de su organización. Con un look deportivo compuesto por un top negro anudado y pantalón al tono, la top model se muestra relajada y recorriendo cada sector de guardado. "Tour por mi vestidor pero con propuesta de cambios. Cuéntenme qué opinan porque tengo que decidir", escribió junto al clip.

Stephanie Demner

En su vestidor predominan las líneas limpias y los tonos neutros. Los percheros son abiertos y dejan ver prendas cuidadosamente colgadas, organizadas por tipo y color, lo que refuerza esa estética prolija y despojada. El sitio no solo se destaca por su diseño sofisticado y clásico, sino también por su practicidad.

Cada sector está pensado para optimizar el orden sin perder estilo. Uno de los grandes protagonistas es la isla central, dedicada exclusivamente a su make up de lujo, que funciona como punto focal del vestidor. Allí, Stephanie Demner concentra sus productos de belleza en un área específica, logrando un equilibrio entre exhibición y orden. Sin embargo, lejos de conformarse, contó que ya tiene en mente algunas remodelaciones para seguir perfeccionando el espacio.

Las remodelaciones que Stephanie Demner desea realizar en su lujoso vestidor

Según explicó Stephanie Demner en su posteo, planea sumar más puertas espejadas en los armarios, una decisión que no solo aportará mayor amplitud visual sino también más funcionalidad. Además, adelantó que eliminará la zona actual destinada al guardado de zapatillas para reemplazarla por pequeñas bauleras, con el objetivo de reorganizar mejor sus pertenencias. En la misma línea, también tiene previsto retirar las cajas visibles que se encuentran arriba de los armarios para generar más espacio de guardado y mantener la estética aún más limpia y minimalista.

"Más lugar de guardado me den, más voy a tener para guardar", aseguró entre risas. Y agregó que el piso de arriba de su casa posee otro lugar destinado para guardar sus calzados, el cual también tendrá una leve modificación. "Como no quiero tanta luz natural porque arruina las prendas, lo que vamos a hacer es completar este mueble", reveló dejando ver que se trata de una cómoda alargada que se encuentra frente a enorme ventanal.

Así es el vestidor de Stephane Demner: minimalista y con una isla exclusiva para su make up de lujo. La habitación pensada para guardar sus diseños, zapatos y zapatillas no solo refleja su estilo personal, sino también una búsqueda constante por optimizar cada lugar de su casa. Entre diseño, orden y futuros cambios, se consolida como una fuente de inspiración para quienes la siguen en la red social de Instagram.