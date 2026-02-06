Eva Bargiela, Angie Landaburu y Stephanie Demner reversionaron el pantalón sastrero en sus looks para conocer a Adriana Lima

San Valentin llegó a la Argentina, y la moda se prepara para que todos los enamorados puedas expresarlo también en sus looks. Es así como vuelve a llamar la atención las temporadas de la lencería y sensualidad, y esta vez apareció de la mano de la Victoria's Secret Angel, Adriana Lima. La modelo viajó al país donde participó de un evento único y conoció a algunas de sus colegas argentinas. En este contexto, Eva Bargiela, Angie Landaburu y Stephanie Demner coincidieron en hacer notar su conocimiento fashionista, y reversionaron el pantalón sastrero.

Adriana Lima, Eva Bargiela / Créditos: Gentileza Victoria's Secret

La reversión del pantalón sastrero: los looks de Eva Bargiela, Angie Landaburu y Stephanie Demner para conocer a Adriana Lima

El traje sastrero es uno de los favoritos de las celebridades al momento de marcar la elegancia de los looks. Sin embargo, el 5 de febrero, en el Alto Palermo en Buenos Aires, Victoria's Secret le propuso a algunas de las modelos más importantes de la Argentina un mix con la lencería y el romance de San Valentín. Para la ocasión, invitaron a Adriana Lima, una de las modelos predilectas de la marca. Fue allí que Eva Bargiela abrió la tarde con un traje sastrero total white, pero lo combinó con un corpiño de encaje rosa pastel, demostrando que la sensualidad incluso está en las prendas que son del estilo business woman.

Eva Bargiela / Créditos: Gentileza Victoria's Secret

Por su parte, Angie Landaburu se alejó del término angelical, y se acercó a los colores más diabólicos y sensuales del Día de los Enamorados. Para la ocasión, fue con un look monocromático blood red. Ella le dio una vuelta de tuerca Y2K, con una bufanda fina de brillos que combinaba con su pantalón sastrero. En diferencia con el habitual, éste tenía detalles brillantes por doquier y un corte en la parte delantera, para hacer lucir los tacones finos de la modelo.

Angie Landaburu / Créditos: Gentileza Victoria's Secret

Finalmente, Stephanie Demner eligió ir por un estilo elegante, pero con el detalle de plumas típico de las batas lenceras de la marca. Para eso, también fue por un monocromático total red, más vivo que el de su colega. El pantalón sastrero clásico, de corte recto y holgado, hizo que el top cuadrado de plumas sintéticas fuera el centro de atención de miradas. La influencer le dio una vuelta de tuerca tierna a los colores sensuales y al atuendo sofisticado.

Stephanie Demner / Créditos: Gentileza Victoria's Secret

Seda, lencería, pink y red: la elección de las celebridades para conocer a Adriana Lima

Adriana Lima no solo recibió la visita de las tres modelos nombradas anteriormente. Delfi Aseud, Cele Pamio, Anabel Sánchez, Brenda Di Aloy y muchas más también se unieron a la tarde de pre-San Valentín, y dejaron en claro cuáles son los colores de ese día especial. Todas ellas coincidieron con la gama de los cálidos, sobre todo el rosa y el rojo, en sus diferentes tonalidades. Sin embargo, las prendas variaban de vestidos corset, looks de seda y atuendos que invitaban a imaginar como la lencería.

Delfi Aseud, Cele Pamio, Adriana Lima, Anabel Sánchez, Brenda Di Aloy / Créditos: Gentileza Victoria's Secret

Victoria's Secret realizó un evento de lujo en su local del Alto Palermo, donde las celebridades dieron cátedra de los looks más sensuales y perfectos para San Valentín. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en marcar su favorito, y notar la nueva tendencia de los pantalones sastreros y sus diferentes reversiones, dependiendo el estilo de cada uno.

Créditos: Gentileza Victoria's Secret

A.E