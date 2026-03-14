El impactante look de Stephanie Demner en su cumpleaños: corset, bucaneras y glamour romántico

Para celebrar su cumpleaños, Stephanie Demner apostó por un look sensual y romántico que se convirtió en protagonista de las fotos que compartió con sus seguidores en redes sociales. La influencer eligió un estilismo total pink con impronta glam, perfecto para una celebración íntima pero muy estética.

Stephanie Demner

El impactante look de Stephanie Demner en su cumpleaños

El outfit de Stephanie Demner estuvo compuesto por un minivestido rosa de encaje firmado por Marcel Atelier, una pieza de inspiración corsetera que resaltó su silueta. El diseño se destacó por su escote corazón con estructura tipo corset y cordones en la parte frontal, además de un drapeado en la falda que aportó textura y movimiento. La pieza, de estética lencera y romántica, combinó delicadeza con sensualidad, un estilo que la influencer suele elegir en sus looks de fiesta.

El impactante vestido de Stephanie Demner

Para complementar el vestido, la modelo sumó accesorios que elevaron el estilismo. En algunas de las fotos se la vio con un collar plateado, que aportó un aire elegante y clásico, acompañado por aros brillantes, reforzando el espíritu festivo del outfit.

Stephanie Demner lució las bucaneras que son tendencia

El beauty look de la influencer también acompañó la estética glam: llevó el cabello recogido en una cola alta con ondas suaves, dejando el rostro despejado, mientras que el maquillaje destacó sus ojos con delineado y sombras luminosas, además de un labial nude rosado que mantuvo la armonía cromática del look.

En otra de las postales del festejo, Stephanie Demner apostó por sumar botas bucaneras de terciopelo en color bordó, que contrastaron con el vestido pastel y le dieron un giro más audaz al estilismo.