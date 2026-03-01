De Sofía "Jujuy" Jiménez a Stephanie Demner, los mejores y peores looks del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari dieron el sí en una boda soñada que reunió a familiares, amigos y varios famosos, entre ellos, Sofía "Jujuy" Jiménez, Stephanie Demner y Lizardo Ponce.

La gran celebración se llevó a cabo orillas del lago y su decoración, de impronta romántica y detalles en tonos neutros, se robó los elogios de sus fanáticos. Además, cada rincón fue pensado para acompañar el estilo elegante y descontracturado de la pareja.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Los mejores y peores looks del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Desde Sofía "Jujuy" Jiménez hasta Stephanie Demner, los estilismos fueron protagonistas absolutos de la noche. Aunque no hubo un dress code estricto, el negro fue uno de los grandes elegidos, junto a siluetas ceñidas, transparencias estratégicas y brillos sutiles.

Los looks de los famosos en el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

El vestido de Cande Ruggeri fue especialmente diseñado por Joti Harriague, quien creó una pieza strapless de silueta ajustada con drapeados estratégicos que realzaban la figura. El detalle protagonista fue la sobrefalda desmontable con caída lateral y pequeña cola, que aportó dramatismo y movimiento al conjunto.

En sintonía con la estética moderna de la novia, Nicolás Maccari lució un traje en tono beige claro firmado por Mancini. La elección del lino o tejido liviano aportó frescura y naturalidad, ideal para una celebración diurna. Combinó el conjunto con camisa blanca sin corbata y un boutonnière de cala blanca, guiño romántico que dialogó con el ramo de su flamante esposa.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Nancy Otero y Óscar Ruggeri deslumbraron en la boda de su hija

Nancy Otero, mamá de la novia y esposa del ex Campeón del Mundo, Óscar Ruggeri, deslumbró con un vestido lencero en color chocolate con detalles de encaje en el mismo tono. Sofisticado y sensual, el diseño fue uno de los más comentados de la noche.

Nancy Otero y Óscar Ruggeri

Stephanie Demner: total black y accesorios estrella

Stephanie Demner optó por un outfit total black de impronta minimal, con una silueta que destacó su figura y accesorios sobrios que completaron el look. Estuvo acompañada por Guido Pella, quien apostó por un traje clásico en tonos oscuros, logrando un estilismo coordinado y elegante.

Stephanie Demner

El look neón de Sofía "Jujuy" Jiménez

Sofía "Jujuy" Jiménez fue una de las invitadas que más llamó la atención con un vestido largo color rosa neón, aberturas y strass, apostando por un estilo glam que no pasó desapercibido. Con maquillaje luminoso y peinado pulido, se ubicó entre los looks que se viralizaron.

Sofía Jujuy Jiménez

Lizardo Ponce apostó a un outfit descontracturado y con mucha personalidad

Lizardo Ponce apostó por un estilismo relajado pero con personalidad. Según se pudo ver en los videos que circularon del evento, eligió una camisa beige con líneas finas en color negro, sumando un aire moderno y descontracturado al outfit.

Completó el look con gafas de sol, un detalle canchero que le dio impronta propia y lo diferenció del clásico traje oscuro que predominó entre los invitados masculinos.