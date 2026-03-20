La reacción de Ian Lucas al enterarse en vivo en streaming que es el ganador de MasterChef Celebrity

El jueves 19 de marzo se transmitió la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe), en la que se conoció que Ian Lucas se consagró como el campeón de la cuarta emisión de la competencia de cocina, de formato internacional. Sin embargo, el joven desconocía el resultado de la definición siendo que el programa se grabó con anterioridad con las dos opciones de ganadores, él y Sofía Gonet, la Reini, como una estrategia de producción para que no se filtrara quién se llevó el gran título.

Por este motivo, pese a que ambos disputaron la final semanas atrás, no fue hasta este jueves que conocieron quién se consogró como campeón. No obstante, en las grabaciones ambos grabaron su festejo, según trascendió, lo que generó controversias en el público. Lo cierto es que la Ian Lucas se enteró durante una transmisión en vivo de streaming de Telefe que es el nuevo ganador y su reacción fue muy emotiva.

La reacción de Ian Lucas por ser el nuevo campeón de MasterChef Celebrity

Por la noche del jueves, se emitió la final de MasterChef Celebrity. En ese mismo momento, Ian Lucas y Sofía Gonet como los finalistas de la competencia siguieron la transmisión de la pantalla de Telefe en el streaming en vivo del canal. El ciclo conducido por Grego Rossello, Nati Jota y la China Ansa fue el espacio de los participantes en el que ambos iba a saber quien es el ganador.

Es que como una dinámica preventiva, desde hace un tiempo, la producción de diversos realities decidieron que la definición se grabe con todas las opciones posibles de ganadores y que nadie de los participantes sepa realmente cuál es el resultado de la definición, hasta que esta se transmita. De esta forma, se evita que se filtre antes de tiempo la resolución de la competencia. MasterChef Celebrity no fue la excepción.

Ian Lucas y Sofía Gonet grabaron la final con el resultado positivo para ambos y recién en la emisión por pantalla sabrian quién ganó la competencia. Por ello, su reacción en vivo por stream era muy esperada. Finalmente, el youtuber obtuvo el título y no pudo contener la emoción.

En medio de un alegre llanto, Ian Lucas se abrazó con Grego Rossello, con quien comparte una estrecha amistad, y poco tardó La Reini en unirse a la celebración, mostraron una genuina alegría por el resultado. De esta forma, en simultáneo se dieron dos festejos, en la pantalla de Telefe y en el streaming. Se trata de una consagración muy especial para el joven, quien además de llevarse 50 millones de pesos en efectivo, termina esta competencia siendo una persona que se ganó el cariño de la audiencia, llegando a un público que casi no lo conocía siendo que su gran carrera es en redes sociales.