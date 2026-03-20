Revelaron el delicado momento que vive Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel

Emilia Mernes se encuentra en el ojo de la tormenta mediática, tras destaparse una supuesta guerra interna con Tini Stoessel. Todo empezó cuando los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta que tanto la protagonista de Violetta como María Becerra y Antonela Roccuzzo habían dejado de seguir a la entrerriana. Allí, se dio a conocer que la pelea venía arrastrándose de años anteriores y de la Nena de Argentina, provocando un gran escándalo a su alrededor. En medio de su silencio, se dio a conocer que Mernes estaría viviendo un delicado momento.

Emilia Mernes, Tini Stoessel, María Becerra

El duro presente de Emilia Mernes tras la polémica

Emilia Mernes se encontraba en medio de un romántico viaje por Japón, junto con su pareja Duki, cuando se destapó una fuerte interna en la industria de la música. Esto generó un gran escándalo en las redes sociales y los medios de comunicación, sobre todo por la supuesta actitud que habría tenido la cantante con algunas de sus compañeras. Sin embargo, Yanina Latorre reveló que solo había contado la versión de muchos artistas que trabajaron y se pelearon con la entrerriana. Fue por eso que decidió buscarla y preguntarle cómo se encontraba frente a la situación, y recibió una respuesta que alertó a sus seguidores.

"Me enteré que Emilia está muy deprimida. No le gustaron las versiones, no por nosotros, por todo el mundo", comenzó exponiendo en SQP (América). Ante esto, reveló que ella le ofreció un derecho a réplica mediático, para que pudiera defenderse de los dichos en su contra. "Que me cuente una historia, se cuenta la versión y que la gente decida. Yo le ofrezco este espacio, hablo con ella, que me mande una prueba. Capaz tiene una respuesta a todo esto", insistió en el vivo. Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuestas ni mayor información de la que ya habría contado. Estos dichos preocupó a sus fanáticos, quienes sabían que ella estaba disfrutando de un viaje por Japón, antes de que esta situación explotara.

El gesto de Duki en medio de la polémica

Muchos de los usuarios de las redes sociales esperaron alguna respuesta de parte de Emilia Mernes a las acusaciones en su contra. Sin embargo, la cantante mantuvo el silencio, tanto en los medios de comunicación como en su propio Instagram. Esto llevó a que muchos se fijaran por qué pensaba Duki, quien se encuentra con ella de viaje por Japón. Fue eso mismo que llevó a que todos vieran la cuenta del rapero, y se sorprendieron con su gesto. Durante el miércoles 18 de marzo, él compartió en sus historias chats con sus seguidores hablando de su música. Esto llevó a que hubiera dos teorías al respecto: por un lado, que había decidido alejar del foco a su novia y a la polémica; y por el otro que había decidido mantener el silencio debido a las acusaciones, generando dudas sobre su postura.

Emilia Mernes, Duki

Emilia Mernes se encuentra en un delicado momento personal, debido a la polémica con Tini Stoessel y otros cantantes alrededor. Si bien mantiene el silencio, su círculo se contacta con algunos periodistas y exponen esta dura situación. Las redes sociales no tardaron en dar a conocer su postura, y opinar al respecto.

A.E