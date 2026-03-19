Zaira Nara posó con un reversionado jean Western

En medio del calendario de presentaciones de nuevas colecciones que marcan la temporada, Zaira Nara volvió a captar todas las miradas con un estilismo que combina tendencia, actitud y guiños al pasado. La modelo y conductora asistió a un exclusivo desfile realizado en un restaurante porteño y deslumbró con un look de impronta Western, actualizado con una vuelta sofisticada y urbana.

Zaira Nara brilló con un reversionado jean Western

Fiel a su estilo relajado pero siempre a la vanguardia, Zaira Nara eligió como protagonista un jean de corte acampanado con detalles que remiten al universo cowboy, pero reinterpretado en clave moderna.

Zaira Nara

El pantalón, de tiro medio y silueta alargada, se destaca por su calce favorecedor y por incorporar tachas sutiles que aportan un aire rocker sin perder elegancia. Este tipo de denim, que revive la estética de los años 70, se posiciona como uno de los must del invierno 2026.

Para completar el outfit, la conductora apostó por una blusa blanca de espíritu boho, con escote profundo y bordados en tonos tierra que acompañan la narrativa Western. El detalle de los lazos largos en el cuello sumó movimiento y reforzó esa estética descontracturada pero cuidada.

Zaira Nara

El look se terminó de definir con un cinturón negro con aplicaciones metálicas, otro guiño claro a la tendencia, y botas oscuras que elevan el outfit.

Los accesorios de Zaira Nara que son tendencia en 2026

En cuanto a los accesorios, Zaira Nara optó por un bolso rojo que rompe con la paleta neutra del conjunto y aporta un toque de color estratégico. Este tipo de contraste, cada vez más presente en las pasarelas, demuestra cómo pequeños detalles pueden transformar por completo un outfit.

Con el pelo suelto, en ondas naturales, y un maquillaje fresco que resalta sus facciones sin excesos, la empresaria reafirmó su sello personal: una combinación equilibrada entre naturalidad y tendencia.

Así, en una noche donde la moda fue la gran protagonista, Zaira Nara no solo acompañó la propuesta del evento, sino que se consolidó como una de las referentes de estilo local, marcando cómo llevar el espíritu Western a la vida urbana con elegancia y personalidad.