Juliana Awada mostró la nueva tendencia en uñas que domina el 2026

Juliana Awada volvió a robarse todas las miradas en redes sociales, esta vez con un detalle beauty que no pasó desapercibido: su manicuría. En una imagen reciente, donde se la vio relajada y fiel a su estética, dejó en evidencia una de las tendencias más fuertes del 2026.

Juliana Awada

Fiel a su estilo, Juliana Awada apuesta por la elegancia sin exceso, y en esta oportunidad lo hizo a través de las llamadas uñas de jabón, una tendencia que se aleja de los colores intensos para centrarse en la naturalidad, el brillo y el cuidado extremo de las manos.

La tendencia minimalista que impone Juliana Awada

El look que eligió Juliana Awada se basa en tonos traslúcidos, apenas rosados, que permiten ver la uña natural. El efecto final es limpio, brillante y sofisticado, como si las manos estuvieran recién lavadas, pero con un acabado perfectamente pulido.

Juliana Awada luciendo uñas de jabón

Este tipo de manicuría no busca ocultar, sino resaltar la belleza natural de la uña. Juliana Awada, que hace de la simpleza su sello personal, logra así un equilibrio perfecto entre discreción y sofisticación, posicionando este estilo como uno de los más elegidos por quienes apuestan al lujo silencioso.

El secreto detrás del efecto impecable

Aunque el resultado parece simple, lograr este acabado requiere precisión. La clave está en la preparación previa: cutículas prolijas, uñas bien limadas y una hidratación profunda que permita que el esmalte traslúcido luzca perfecto. Esta tendencia, además de estética, resulta práctica: al ser tonos cercanos al color natural, el crecimiento se disimula mucho más.

Juliana Awada

En línea con su estilo, Juliana Awada vuelve a demostrar que no hace falta exagerar para destacar. Con una elección sutil pero estratégica, reafirma que la elegancia moderna está en los detalles bien cuidados y en una estética que prioriza lo auténtico por sobre lo llamativo.