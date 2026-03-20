La China Suárez y Mauro Icardi viajaron de urgencia a la Argentina: el motivo

Tras el lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez, Mauro Icardi volverá de urgencia a la Argentina junto a la actriz. Si bien era algo que se venía diciendo esta semana, en las últimas horas finalmente se confirmó que el jugador se encuentra en el país con su novia y que su regreso fue de manera "urgente" por un particular motivo.

La llamativa razón por la que Mauro Icardi regresa a la Argentina

Mauro Icardi atraviesa un presente marcado por la tensión: mientras intenta sostener su rendimiento en el Galatasaray, enfrenta en paralelo una intensa disputa judicial con Wanda Nara. En las últimas horas, el delantero viajó de urgencia a la Argentina junto a la China Suárez, quien se cree llegó acompañada de sus tres hijos.

Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana (América TV), Mauro Icardi llegó este martes 19 de marzo alrededor de las 21 horas a Ezeiza con su pareja, tras una salida apresurada desde Europa. “Mauro estaba en Inglaterra, el Galatasaray jugó contra el Liverpool el miércoles 18, hubo una situación engorrosa porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron”, reveló el periodista, dejando en evidencia el clima de tensión que rodeó la decisión.

La China Suárez y Mauro Icardi

Según contó, el futbolista pidió permiso al club turco para poder volver a la Argentina y reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, pero hay otro motivo más detrás de su estadía. En este sentido, en el programa de Mariana Fabbiani confirmaron que el juez Adrián Hagopián dictó una medida cautelar vinculada a la cuota alimentaria que lo involucra. “Tiene que pagar o pagar”, aseguraron sobre la resolución judicial.

Al principio, Mauro Icardi se preocupó y pensó que no iba a obtener el permiso del Galatasaray para ausentarse por unos días. Sin embargo, la Justicia argentina lo autorizó a salir de Turquía por un breve tiempo. “Hagopián lo autorizó a que venga y se vaya. Es una autorización previa”, explicaron al respecto.

Además, Guido Záffora agregó que “Mauro Icardi estará seis días en el país, con regreso previsto a Estambul el 25". Y contó que durante ese tiempo, él y la China Suárez se instalarán en su casa de zona Norte, más conocida como “la casa de los sueños”.

La condición de Wanda Nara para que Mauro Icardi vea a sus hijas

La llegada de Mauro Icardi junto a la China Suárez tendrá un requisito fundamental que deberá cumplir a pedido de Wanda Nara. De acuerdo a Guido Záffora, la conductora aceptó el reencuentro entre su expareja y sus hijas en común pero pidió que sus pequeñas asistan a clases ya que en otras ocasiones estando con él no fueron al instituto educativo. “Wanda le dijo al juez: ‘está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio’”, contó el panelista.

El planteo de Mauro Icardi era que, debido a los pocos días de estadía y al feriado, las niñas no asistieran a clases. No obstante, la postura de Wanda Nara fue tajante y la Justicia le dio la razón, por lo que si no cumple debería ser sancionado con una abultada multa. Cabe recordar que debido al reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas, la empresaria cosmética decidió extender sus románticas vacaciones en Islas Maldivas con Martín Migueles según relató el periodista Juan Etchegoyen en los últimos días.