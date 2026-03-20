Paso a paso: los 5 ejercicios de pilates que Nequi Galotti elige para mantenerse joven y ágil

Nequi Galotti es una de las figuras más elegantes y reconocidas del espectáculo argentino. Con una trayectoria que incluye su paso como Miss Argentina y una exitosa carrera como modelo en París, hoy destaca no solo por su estilo, sino también por el modo en que comparte una vida enfocada en el bienestar. A sus 65 años, se convirtió en una referente para muchas mujeres que encuentran en ella una inspiración ligada al movimiento, la salud y la autenticidad.

Nequi Galotti en pilates

En esta nueva etapa, Nequi Galotti muestra que el cuidado personal va mucho más allá de la estética. Con una rutina saludable y sostenida en el tiempo, el pilates ocupa un lugar central en su día a día. Esta disciplina le permite trabajar fuerza, estabilidad, elongación y postura, con ejercicios que fortalecen el cuerpo sin impacto y ayudan a mantenerse ágil.

Una rutina completa para fortalecer todo el cuerpo

Dentro de su entrenamiento, Nequi Galotti apuesta por una serie de ejercicios de pilates que apuntan a diferentes zonas del cuerpo y que, en conjunto, construyen una rutina equilibrada. Desde la activación de piernas y glúteos hasta el trabajo profundo de la postura, la cintura y la columna, cada movimiento tiene un objetivo puntual y se integra a una práctica completa.

Extensión de troco

Este ejercicio se realiza acostada boca abajo sobre el box. Este movimiento apunta especialmente a la cadena posterior, fortaleciendo glúteos y zona lumbar, dos sectores fundamentales para mejorar la postura y sostener mejor la espalda en la vida cotidiana.

Abductores y glúteos

Este ejercicio forma es fundamental en su rutina y se realiza únicamente con cintas en los pies. A través de movimientos de apertura de cadera y círculos, este ejercicio fortalece las piernas sin generar impacto, algo ideal para mantener tonicidad y estabilidad mientras se protege a las articulaciones.

Puente sobre hombros

El clásico puente sobre hombros o pelvic tilt, con los pies apoyados en la barra. En este caso, la pelvis se eleva vértebra por vértebra, lo que permite trabajar la estabilidad de la columna y fortalecer isquiotibiales, además de ayudar a ganar conciencia corporal en una zona clave del cuerpo.

Activación de oblicuos

La rutina de Nequi Galotti incluye además activación de oblicuos, con ejercicios de rotación de tronco sentada o arrodillada en el carro. Este tipo de movimiento permite trabajar la zona media, estilizar la cintura y mejorar el control del torso, algo muy importante para la movilidad y el equilibrio general.

Footwork

Una de las series más tradicionales del pilates. Se trata del empuje con distintas posiciones de los pies sobre la barra, una secuencia que funciona como entrada en calor para rodillas y tobillos, al mismo tiempo que fortalece los cuádriceps y prepara el cuerpo para el resto de la práctica.

A través de esta rutina, Nequi Galotti deja en claro que mantenerse activa no tiene que ver sólo con la imagen, sino con construir bienestar desde el movimiento. Su elección por el pilates refleja una forma de cuidarse que combina fuerza, conciencia corporal y constancia, tres claves que la ayudan a sostenerse vital, elegante y enérgica con el paso del tiempo.