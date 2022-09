Atentado a Cristina Kirchner: el mensaje de Ángel de Brito que generó debate

El atentado a Cristina Kirchner provocó una fuerte conmoción y varias figuras se pronunciaron sobre este intento de asesinato en Recoleta.

Ángel de Brito no fue la excepción y dejó demostrada su postura con un contundente mensaje en Twitter que provocó comentarios en Twitter. "Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal", disparó el periodista desde Grecia donde disfruta de sus vacaciones.

Ángel de Brito se sumó a la serie de famosos que compartieron su apoyo y conmoción sobre lo sucedido con la vicepresidenta. Amalia Granata fue otra de las figuras que provocó gran repercusión por sus dichos y quien dudó de la veracidad de este ataque.

el mensaje de Ángel de Brito que generó debate

"Todo armado, qué pantomima! ¡Ya no saben qué hacer para victimizarla! ¡Y para que suba en las encuestas! Demasiado obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos Argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes", fueron las palabras de la diputada en Santa Fe.

Mensajes de los famosos después del atentado a Cristina Kirchner.

Atentado a Cristina Kirchner: el mensaje de la China Suárez

Como Ángel de Brito, la China Suárez también manifestó su postura y compartió en su Instagram una placa en la que hace una reflexión sobre lo sucedido.

"Un atentado contra una representante elegida democráticamente pone en juego las bases mismas sobre las que se funda la sociedad. Cualquier tipo de discurso que avale o fracase en condenar lo que pasó ayer es inadmisible. El futuro construido a los tiros no es futuro, es pasado. La respuesta sigue siendo categórica: Nunca más".

el mensaje de la China Suárez por el atentado a Cristina Kirchner.

Florencia Peña sumó a su cuenta oficial un video llamando a la reflexión. "Siento más que nunca que es un momento para que reflexionemos. Para que empecemos a mirar para adentro para que realmente pensemos cómo queremos vivir la vida como sociedad, como individuos. El que piensa distinto no es el enemigo, que podemos tener disidencias (...) Eso no puede llevarnos a la violencia. No hay nada bueno que pueda salir desde el odio, el odio es destructor, el odio no crea, el odio solamente genera más violencia", dijo en su post.