Fátima Florez quiere hacer ficción y mostrarse como actriz dramática: "Me preparé mucho"

Tras una exitosa temporada de verano en Villa Carlos Paz, donde la actriz, humorista e imitadora encabezó el ranking de los espectáculos más vistos del verano en esa plaza turística, Fátima Florez volvió a la pantalla de Canal Trece de la mano de Marcelo Tinelli y su programa Showmatch.

Con su particular versatilidad, se la pudo ver interpretar los viernes en el segmento humorístico “Politichef” a Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y a Cristina Fernández de Kirchner, pero también tuvo algunas intervenciones en La Academia, caracterizando a Maru Botana tras el insólito video chupando un hielo o a Mariana Nannis, alentando a Charlotte Caniggia luego de su cruce con Pampita en el jurado.

Fátima Florez se sorprendió cuando en las redes creyeron que era la auténtica Mariana Nannis.

Es justamente con esta última imitación que recibió fuertes críticas de la propia ex mujer del Pájaro Caniggia. En las últimas semanas se difundió un audio donde Nannis apunta contra Florez y la tilda de “bruta”. “Es muy ordinaria, me imita como muy barriobajera; como una mujer muy exagerada, ordinaria. Primero, yo no me visto así. Segundo, me imita muy mal, yo no soy así, pero dejala”, sentenció enojada.

En diálogo con este portal, Florez comentó: “Fue muy loco lo que pasó con Mariana Nannis. Como habrás visto, en Showmatch se trabaja mucho con la actualidad. De pronto se decide que mañana baila Charlotte Caniggia y entonces me llaman y me dicen: 'Fátima, por favor mañana venís con el personaje de Mariana Nannis'. Cuando me dicen eso, yo me informo dónde está Mariana y qué situación está viviendo, así cuando la interpreto hablo de lo que le pasa en ese momento”.



“La idea era ir a apoyar a Charlotte. Yo con ese personaje que me divierto mucho porque es muy rico y me permite lucirme como actriz y porque Mariana tiene una personalidad muy fuerte. De pronto, empecé a ver en las redes que la gente pensaba que esa que estaba en Showmatch era Nannis de verdad. Eso a mí un poco me shockeó, porque se ve que estuvo bien contado el cuentito. Fue muy fuerte. Charlotte también se prende con la imitación. Yo a ella le vengo diciendo hace rato que ella tiene una cosa de comediante increíble y nata”, dijo la imitadora.

Fátima Florez.

“Con ella ya habíamos compartido un sketch en el programa de Susana Gimenez, yo interpretando a Mariana, y siempre me siguió la corriente con una química genial. Seguramente, lo volveremos a hacer ese personaje juntas. Lo que sí, a Mariana parece que no le gustó mucho, pero bueno. Creo que tiene que ver con ella misma, que es una transgresora, entonces le parece que la imitación es una grasada. Pero estuvo bueno, como estaba callada, esta imitación la movilizó un poco. Viste esta cosa de amor-odio. Pero bueno, es parte de este juego. Pero yo no me enojo ni mucho menos”, aseguró Fátima.

Fátima Florez quiere hacer ficción y mostrarse como actriz dramática

Por otro lado, la artista se mostró feliz de poder haber estrenado en el sketch de los viernes, “Politichef”, el personaje de Patricia Bullrich. “Patricia subió un video en sus redes y dijo que le encantó, que se divirtió mucho. También hice a Vidal y a Cristina. Me encanta hacer mujeres tan fuertes de la política. Cada una con diferentes personalidades. Me divierto, la paso muy bien y se nota que el público también”, manifestó.

Aunque disfruta del éxito que alcanzó como humorista, y la repercusión que tiene tanto en la pantalla chica como en los escenarios durante el verano, Fátima reveló que hace años que se viene preparando para explorar otras facetas de su carrera. En ese sentido, confesó que le encantaría hacer una ficción y mostrarse como actriz dramática. De hecho, no descartó que, en caso de que ningún productor la convoque para cumplir con ese desafío actoral, sea ella quien se produzca a sí misma.

Fátima Florez tiene ganas de explorar otra faceta como actriz, la dramática.

“Siempre piensan en mí para hacer roles relacionados al humor, que lo amo y nunca voy a dejar de hacer porque es lo mío. Pero también me gustaría poder mostrar otra faceta de Fátima, la de actriz dramática, para lo cual me preparé y mucho”, confesó.

“A veces está bueno que te den esa oportunidad. Y si no se da, tendré que producirla yo misma. Y si me va bien, después seguro vendrán detrás los productores, que siempre llegan tarde. Me pasó con el humor: hubo gente que fui a hacer casting y me dijeron que no. Después cuando me vieron que yo estaba triunfando con mi obra, vinieron desesperados. Pero se te pasó el turno”, aseguró entre risas.

Mientras tanto, Fátima sigue trabajando en el nuevo espectáculo que montará en la próxima temporada de verano, y en perfeccionar nuevos personajes. Ante la pregunta sobre si dejaría de hacer alguna imitación ante la muerte de alguna de las mujeres que caracteriza, la humorista mencionó dos casos puntuales.

Fátima Florez.

“Yo hacía a China Zorrilla, que es un personaje super querido y fuerte, pero dejé de hacerlo por una cuestión de respeto. Si alguna vez la vuelvo a imitar será en un contexto de homenaje o de tributo, porque la gente la adora y recuerda mucho en especial por su actuación en la película ´Esperando la Carroza´. Pero reconozco que hay límites en el humor”, explicó.

Algo similar pasó con Cristina Fernández de Kirchner: “Si la persona que imito está teniendo un problema de salud, no hago ese personaje. Con eso no se jode, con eso no se puede hacer humor. De hecho, dejé mucho tiempo de hacer a Cristina cuando la habían operado (de la tiroides). En ese momento, suspendí ese personaje y eso que su intervención quirúrgica fue en plena temporada de verano, una época muy fuerte para los artistas”.

Sobre sus próximos proyectos, además de estar ideando su show para el verano, Fátima adelantó: “En estos momentos, estoy mirando muchas artistas, no solo de Argentina, sino también de afuera porque también trabajo mucho metida en personajes de México, Colombia o Estados Unidos. De hecho, ahora tenemos previsto llevarlos a una gira que realizaremos en septiembre u octubre por Estados Unidos”.



Por Erica Cardaci

