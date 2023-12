Máximo Bolocco estuvo internado en la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile, debido a un tumor cerebral. El joven es hijo de la conductora chilena Cecilia Bolocco y del expresidente argentino Carlos Menem. “Mi enfermedad me enseñó a aprovechar el momento, vivir al segundo y valorar y darme cuenta de todo lo que tengo”, expresó Máximo, a cinco años del cáncer que sufrió.

Máximo y Cecilia Bolocco saliendo de la clínica

El viaje del exmandatario fue muy significativo. Por un lado, por la avanzada edad de Menem: tenía 89 años cuando decidió armar las valijas para estar presente en el duro momento familiar. Por el otro, porque el vínculo entre padre e hijo no era convencional. Carlos no estuvo muy presente en la vida de Máximo, que incluso, eligió adoptar el apellido de su madre.

Así fue el encuentro a solas que vivieron Máximo Bolocco y Carlos Menem el día después de la importante cirugía del menor

Cecilia Bolocco, la madre de Máximo y exesposa del entonces Senador, decidió dar una conferencia de prensa en la puerta de la clínica tras la operación. Allí informó que Máximo sería dado de alta en las siguientes horas y contó cómo fue el encuentro entre él y su papá, el expresidente Carlos Menem.

Máximo Bolocco y su madre, Cecilia

"El encuentro fue muy normal, yo los acompañé. Estaba sentada en la cama, Carlos se sentó en una sillita al lado, se tomaron de la mano. Como siempre", reveló la ex Miss Universo. "Él no tenía muchas ganas, tengo que ser honesta, cuando le conté que lo había llamado porque quería hablar con él, me puso cara. Y como era el día antes de la operación le dije que me avisara que lo comunicaba y no me lo pidió. Al día siguiente sí me dijo que quería hablar con él cuando me enteré que venía en vuelo”, continuó.

"Qué bueno, pensé, porque sería importante que Máximo lo pudiera ver, pero quería preguntarle para que estuviera tranquilo", explicó la chilena el día del cumpleaños número quince de su hijo. El encuentro fue el sábado, un día después de la cirugía. "Me dijo 'que pase, mamá, pero solo él'", rememoró, entendiendo que el político había ido acompañado por sus hijos Zulemita y Carlos Nair.

Máximo Bolocco, finalmente, pudo ver a su padre, aunque no se quedó para pasar juntos el día del cumpleaños. "Siempre ha sido así", recordó Cecilia Bolocco, lamentándose sobre Carlos Menem. "Estaba tranquilo, feliz, me hizo una seña cuando estaba cansado, pero fue bueno que se vieran. Me quedé muy tranquila y Máximo se quedó muy tranquilo", concluyó la chilena.

