Pampita se está preparando para retomar su papel como jurado en el Bailando 2023 y es que vuelve a la pantalla chica el 28 de agosto por América TV y es uno de los programas más esperados. El día de ayer los participantes, el flamante jurado junto al conductor Marcelo Tinelli se reunieron en el Hipódromo de Palermo para posar frente a las cámaras para la imagen oficial del ciclo.

La modelo y conductora dio una nota para LAM y contó que está feliz por ser parte una vez más pero que se encuentra ‘’medio desactualizada’’ y lo que más le importa de los participantes es lo que hagan cuando salgan a la pista.

El look de Pampita para la foto oficial del Bailando

"Tengo mucha inocencia, es el primer día, prefiero no ver, porque del ensayo al vivo hay mucha diferencia", luego, el notero de LAM, Santiago Sposato, retrucó: "Inocencia es maldad... venís mala este año, te veo con mucho 0 o 1, me parece que vas a estar muy Polinesca", y ella sonrío y respondió con altura: "¿Vos decís? Yo arranco siempre bien, si me pongo mal es por culpa de ellos", lanzó picante.

El consejo de Pampita para los participantes del Bailando 2023

A lo que Ximena Capristo, indagó, muy curiosa el papel que tomaría Carolina este año en el programa de Marcelo Tinelli: "¿Cómo hay que convencer a Pampita para que te ponga un 10?". Acto seguido, la conductora brindó un sabio consejo para los participantes: ''Ensayando mucho, mucho, la única forma de lograr la excelencia".

Y luego, profundizó su idea: ''Además todo se sabe, el que ensaya poco nos enteramos, los coaches cuentan, averiguo todo, si tratan bien a la gente de vestuario, si no les roban temas a otros ni bailarines a otros, si van a ensayar las horas que tienen que ensayar. Esto es un reality, acá no hay reglas claras, así que todo cuenta’’, cerró Pampita.

D.M