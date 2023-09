Coki Ramírez arremetió contra Maite Peñoñori por sus dichos del coqueteo a Marcelo Tinelli

Coki Ramírez es una de las participantes de El Bailando más esperada por el ida y vuelta que tiene con Marcelo Tinelli. Maite Peñoñori habló respecto al picanteo con el conductor y la cantante no dudo un segundo en salir a responderle.

En su momento, la panelista de LAM había dado su opinión sobre la previa de la cantante: "Me aburre, otra vez lo mismo. Marcelo está muy baboso, con amor, pero no me gusta que se regale tanto, está como desesperado. No me gusta el lugar de Milett, Coki... no me gusta".

La cantante visitó El Debate de El Bailando y no dudo a la hora de responderle a la periodista. "Dijo que era una regalada, una desubicada. Dijo la palabra 'regalada', que hoy en día me parece que, decir eso a una mujer es raro", arremetió la participante.

Con respecto al coqueteo con Marcelo, la cantante explicó: "Él me dijo cosas más fuertes a mí, que yo a él, al oído. Estábamos nerviosos, yo ni cuenta me di del tiempo que pasó, para mí pasaron 10 minutos. Nerviosa, canté y me temblaba el diafragma... Era el regreso".

Entonces Denise Dumas le dijo: "El lunes mira LAM porque te van a estar contestando". "No tengo nada en contra de LAM, sí me parece que decir 'regalada' o no sé qué, es como despectivo", sentencio Coki Ramírez con respecto a los dichos de Maite Peñoñori.

