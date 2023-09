Nicolás Occhiato vivió un incómodo momento en Luzu TV Flor Vigna: "Mi ex tenía razón"

Flor Vigna lanzó una nueva canción y las miradas apuntaron a Nicolás Occhiato.

El líder de Luzu TV vivió un momento incómodo en Nadie dice Nada, el programa que él mismo conduce, porque en uno de los segmentos hicieron referencia a la letra de esta canción.

"Bromean a Nico con la canción de Flor Vigna" escribieron los seguidores de Tik Tok del streaming donde mostraron el segmento del ciclo donde sus compañeros de programa se ríen de esta ironía y a Nicolás Occhiato con una risa incómoda.

A pesar de la buena onda que existe entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato, el productor no pudo pasar por alto este momento de incomodidad.

Qué dice la canción de Flor Vigna "dedicada" a Nicolás Occhiato

Flor Vigna lanzó un nuevo tema y la letra es sugerente y muchos aseguran que es un palito a Nicolás Occhiato. Sin embargo, la cantante sólo se dedicó a reversionar el tema "Mi ex tenía razón" de Karol G.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor,” dice Flor Vigna en el tema a la vez que entona “¡Castro!” en el medio, lo que parece indicar que la letra es exclusivamente dedicada a Nicolás Occhiato.