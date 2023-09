Marcelo Polino no le gustó el debut de Ian Hachmann y su esposa Arna Karls, la pareja más hot del Bailando 2023. El jurado no dudo en usar su puntaje más bajo, el temido menos dos. La fogosa pareja tiene como coach a Valeria Archimo, quien el periodista saludó y al mismo tiempo le pidió disculpas.

El periodista no pudo dar una devolución positiva a la pareja que sube contenido a Only Fans, por lo que decidió darle estreno al puntaje negativo. La pareja tomó el puntaje de Marcelo Polino como algo positivo y no tuvieron queja, pero si en la cabina de descargo, donde se verán las grabaciones en los próximos días.

Marcelo Polino usó el menos dos para Ian Hachmann y Arna Karls

El periodista saludó a la pareja y a su coach Valeria Archimo. Antes de puntuar, Marcelo Polino pidió por la paleta que no estaba en la mesa. “No sean tan malos”, le comentó la bailarina al jurado.

“No soy malo, quiero ser justo. Fue algo fallido. Son divinos, pero fue un disgusto”, agregó Marcelo Polino, quien después se decidió a puntuar con un menos dos a la pareja.

Marcelo Polino usó el menos dos

Ian Hachmann y Arna Karls tuvieron el puntaje más bajo del certamen con un cero, luego del menos dos de Marcelo Polino. Si bien todavía queda e voto secreto de Pampita, el próximo lunes podría estar entre los dos eliminados que pidió el jurado para el certamen del Bailando 2023.

J.M