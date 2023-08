Marcelo Polino es uno de los jurados en el Bailando desde hace varios años. Luego de que se conociera la triste noticia de la muerte de Silvina Luna el 31 de agosto, el periodista mostró sus condolencias en las redes, pero los usuarios, lo fulminaron.

Desde la cuenta de Twitter de Marcelo Polino, compartió la noticia en sus redes con emojis de corazones rotos. Ante esto, los usuarios de la red social que no perdona nada, recordaron el polémico cruce que tuvo con Silvina en la pista del Bailando.

El jurado tenía que dar su devolución acompañado de su nota, pero ante eso, Polino decidió hacerle una crítica respecto a su baile: “De la cintura para abajo es como que no moves. El culo de Lotocki te pesa, cómo que no te podías mover”, fueron las palabras del periodista que días después se cruzó con Silvina Luna.

Marcelo Polino y el recuerdo vintage de Silvina Luna con el que fue fulminado

Luego del desafortunado comentario que tuvo el jurado del Bailando con la modelo, Silvina Luna se hizo presente en la siguiente gala donde bailaba El Polaco, quien en ese momento era su pareja.

Tuit de Marcelo Polino

En un cara a cara, Marcelo Tinelli le dio la palabra a la modelo: “Me parece que estuvo de más”. Polino quien no se achicó le dijo: “Tiene problemas de salud pero auditivas”. El conductor lo corrigió y le dijo: “No no, le dijo algo de la condición física”.

Luego de eso, volvió nuevamente a repetir su desafortunado comentario y agregó: “No dije nada de la enfermedad, ni de lo que le pasaba. No hablé de la salud, no le pregunté cómo estaba de los riñones”.

Fulminaron a Marcelo Polino en Twitter

Silvina Luna redobló la apuesta y le respondió: “Me extrañó Marce, porque hace poco hablé en tu programa de radio y me preguntaste como estoy de salud y te tengo aprecio, por eso me sorprendió. Él que menos pensé que me diga algo así, era de tu parte”.

Fulminaron a Marcelo Polino en Twitter

Las redes sociales ante esto estallaron y fulminaron a Marcelo Polino luego de mostrar sus condolencias y dolor por la muerte de Silvina Luna.

